Plná Letná a velké otazníky. Achillovou patou demonstrace je prázdný opoziční trůn

Žádná novinka, podobné tázání nad Letnou levitovalo již při prvních velkých demonstracích, které tam „chvilkaři“ svolali roku 2019, v době vlády Andreje Babiše. Počet účastníků sice vyvolával impozantní dojem, nicméně rovnal se výši podpory pro menší pětiprocentní stranu, jež představuje zhruba čtvrt milionu hlasů.
Samozřejmě, zdaleka ne všichni voliči kritičtí k aktuální vládě přijdou na demonstraci. To platilo před pár lety stejně jako dnes. Není-li však protestní vlna nesena konkrétními požadavky, které jsou aspoň zčásti nějak vymahatelné i demonstrativně, snadno vyšumí do ztracena.
I před několika lety tvořila hlavní terč nespokojenosti vláda Andreje Babiše. Kvůli premiérovým aférám, střetu zájmů, dotacím a spolupráci s prezidentem Milošem Zemanem, považovaným za exponenta Kremlu. V očích účastníků demonstrací byla v ohrožení sama demokracie a zahraničněpolitická neboli prozápadní orientace.
|
Je Letná měřítkem protestu? Víc než o čísla jde o to, zda dorazí i jiné sociální skupiny
Nicméně čas se již postupně nachyloval k parlamentním volbám, které mohly přinést reálnou změnu. Jeden z hlavních pozitivně formulovaných cílů „chvilkařských demonstrací“ konaných před rokem 2021 proto tvořil požadavek vůči opozičním stranám, aby netříštily síly a daly se dohromady do jednoho velkého či případně dvou bloků.
Zmíněný apel našel naplnění a ve volbách v roce 2021 v zásadě přivedl tehdejší opozici k moci. Byť trochu s odřenýma ušima díky skutečnosti, že propadl zhruba milion hlasů, převážně od lidí, kteří stranám následně vládnoucí pětikoalice rozhodně nefandili.
Co si však počít nyní? Scéna je v mnohém podobná, ale v řadě rysů se liší. Opět tu vládne Andrej Babiš, nyní dokonce v přímé koalici se dvěma, kulantně řečeno, dosti pochybnými partnery. Vztah nové vlády k válce na Ukrajině je přinejlepším odtažitý, výdaji na zbrojení si nechce kazit slíbené odsypávání z rohu hojnosti pro vlastní voličské skupiny. Poměry v České televizi i připravovaný zákon o neziskových organizacích vyvolávají v řadách příznivců nynější opozice vážné obavy z takzvané maďarské nebo slovenské cesty.
|
Minář má talent. Úmornou letenskou litanii dokázal proměnit v něco pozitivního
Prezidenta však mají v oblibě, ostatně, celé nynější protestní hnutí vzniklo na jeho podporu, když snaha předsedy Motoristů Petra Macinky prosadit Filipa Turka na ministerský post přesáhla únosnou mez.
Petr Pavel byl v době únorové demonstrace svolané na Staroměstské náměstí dokonce mnohými pasován na lídra opozice. Tuto roli však v zásadě odmítá. Ohrozila by jeho znovuzvolení, poněvadž Češi dle průzkumů požadují prezidenta reprezentativního a nadstranického (nebo alespoň převážně nadstranického). A k obhajobě mandátu Pavel nutně potřebuje i část příznivců dnešních vládních stran.
Navíc, Hrad není zrovna příhodnou baštou, odkud se dá velet opozičním šikům, jelikož hlava státu k tomu nedisponuje dostatkem pravomocí. Nějaké má, leč jsou spíše blokační povahy, vládní většinou zpravidla nějak „přetlačitelné“. Popřípadě uplatnitelné pouze výjimečně, třeba po volbách.
|
Kdo dělá z Pavla lídra opozice? Minář se snažil, ale teď roli přebírá vládní koalice
Ovšem právě skutečnost, že u nás probíhá jakýsi konkurz na lídra opozice, kam se nikdo nehlásí, popřípadě se snaží hlásit, ale evidentně na to nestačí, odhaluje Achillovu patu letenské demonstrace. Respektive též Achillovu patu současné politické opozice. Mikuláš Minář se ve svém projevu obul i do ní.
Vyzval opoziční strany k sebereflexi, k přiznání si vlastních chyb, k odstranění „strejcokracie“. A též k vážnému zamyšlení, zda by nepodpořily menšinovou vládu Andreje Babiše a neposlaly tím extremisty do autu. Zda by tolerance menšinové vlády hnutí ANO nemohla vydláždit cestu k zachování nezávislých veřejnoprávních médií, posílení obranyschopnosti země nebo přinést lepší politiku ve vztahu k životnímu prostředí.
Minář se tak projevil jako pragmatický realista, i když jeho námět asi nepadne na úrodnou půdu. Byť podobné signály k opozici po volbách vysílal rovněž Letnou podporovaný prezident Pavel.
Příznivce opozice musí každopádně svírat pocit, že se motají v bludném kruhu. V roce 2021 nastoupila k moci pětikoaliční vláda Petra Fialy, jež ale mnohé z nich celkem brzy zklamala. A ODS pak navíc ve finiši loňské kampaně měla na starosti především zametání bitcoinové kauzy pod koberec, nikoliv přesvědčování voličů, že jí vedený kabinet přece jen nebyl tak špatný, jak řada z nich soudí.
Nyní zdánlivě startuje nové kolo skoro nekonečného seriálu „frustrace – protest – naděje – zklamání“, který už všichni důvěrně známe. A k příštím parlamentním volbám lze stále dohlédnout spíše jen dalekohledem. Nadšení je i proto asi trochu menší než okolo roku 2019, víra ve zlepšení nyní přece jen poněkud zkorodovala.
A aby potíží nebylo málo, dosavadní světový řád se otřásá v základech. Pokud se již nezhroutil. Co dnes znamená zastávat dříve tolik vzývanou prozápadní orientaci? Fandit Trumpovi, nebo ho mít v kategorii Putin, Orbán, Fico? Určitě jde o dobrý námět pro celospolečenskou diskusi, kterou by měl i spolek Milion chvilek podněcovat a spoluformovat.