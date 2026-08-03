Svět v pohybu aneb Jaký je rozdíl mezi 35 °C v Libni a ve Splitu

Historici nás ujišťují, že regulérní letní prázdniny zavedli staří Římané. V létě že nastaly ve Věčném městě „psí dny‟. Horko a také nemoci vyhnaly do přírody každého, kdo si to mohl dovolit.
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Pro naše poměry to platí taky. Udeřila vedra a lidi se houfují a táhnou do jižních krajů. Tam panují ještě větší vedra, ale ujalo se přesvědčení, že pětatřicet Celsia v Praze-Libni se nedá snést, kdežto pětatřicet Celsia ve Splitu je něco, zač je třeba platit horentní peníze.
V polovině prázdnin se střídají turnusy. V Chorvatsku následkem toho vznikly zácpy na dálnici a lidi v nich čekali až deset hodin. To je docela šílená představa.
Jednou jsme s Ljubou zažili podobnou situaci, taky v Chorvatsku. Tehdy jsme ještě měli náš obytný busík (později nám ho ukradli) a plazili jsme se kolonou na jedničku tak dlouho, že nám došla nafta. Podařilo se mi na poslední záškuby pístů v motoru zabočit na krajnici a zastavit.
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Jel jsem pak stopem k pumpě, kde jsem koupil plastový kanystr (plechový neměli) a do něj načepoval naftu (čerpání do plastových nádob zakázáno, ale prošlo to) a pak zase stopem zpátky (velké napětí, abych neprošvihl to správné místo, holt, stáli jsme na druhé straně dálnice). Místo jsem našel, s kanystrem v ruce jsem překonal proud automobilů a naftu načepoval.
Bylo by přehnané napsat „a pak jsme frčeli dál“. Dál jsme se jen plazili a hlídali ručičku palivoměru a kromě vzduchu nás hřálo i vědomí, že teď už máme aspoň kanystr. Dělal všechno pro to, aby se připomněl. Smrděl jako… jako… jako kanystr pomatlaný naftou.
Tohle asi prožívali ti lidé v desetihodinových zácpách. Dojde voda, musíte na záchod, máte hlad, děti brečí… Kdopak vynalezl letní prázdniny? Marie Terezie? Kdepak, ta zavedla podzimní, na léto je přesunul až její synek Josef II. Tomu je dlužno v duchu spílat, když se vám zpocená záda lepí k opěradlu a hledíte s nenávistí na zadní světla auta před sebou a čekáte, kdy se pohnou o dalších deset centimetrů.
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Ano, to je temná stránka prázdnin. Opakuji, že temná, nikoli černá. Má svoji výhodu: máte o čem vyprávět. Kdyby dálnice byla pořád volná a dovolenkáři by přifrčeli k moři, nafoukli lehátka, pováleli se a pak zase odfrčeli domů, o čem by sakra mohli vyprávět? Já taky vyprávím o kanystru, anebo… jak jsem jednou z roztržitosti v obytňáku načerpal naftu do nádrže s vodou. To byly, panečku, hutné prázdniny, to byl námět k dramatickému vyprávění!
Po návratu… s odstupem času.