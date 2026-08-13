Prázdniny po žních, nebo před nimi? A co na to rodiče nezemědělci?

Marek Hudema
Komentář   9:00
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Letní okurkovou sezónu ozvláštnila debata o tom, kdy by děti měly mít školní prázdniny. Letošní horko totiž přišlo už před prázdninami, a tak se objevily úvahy, zda výuku neposunout, aby děti nemusely trpět v neklimatizovaných školách. Ministr školství Robert Plaga se na sociální síti Facebook ptá, zda mají smysl letní prázdniny právě v červenci a v srpnu a zda je neposunout či nerozložit volno v průběhu roku jinak.

Má to určitou logiku. Dnešní typ letních prázdnin se současným začátkem a koncem byl zaveden v roce 1925 a šlo o výsledek 150leté snahy státu regulovat školství, s níž začala už císařovna Marie Terezie zavedením povinné školní docházky a Všeobecného školního řádu, a snah o unifikaci. Včetně unifikace rozsahu, začátku a konce prázdnin. Původně byly prázdniny trochu jindy, různě se posouvaly a jejich načasování souviselo se žněmi a dalšími polními pracemi, při nichž měly děti pomáhat. Volno ale bylo roztříštěné, šlo ho upravovat právě podle vegetačního cyklu.

Měly by se letní školní prázdniny zkrátit?

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Dnes to již není nutné. Moc zemědělců mezi námi není a děti už nejsou běžnou pracovní silou v zemědělství, natož aby jejich práce byla důvodem pro načasování školních prázdnin. Ostatně k tvrdé unifikaci došlo až s rozvojem průmyslu, měst a potřeby přesného plánování.

Teď je společnost opět trochu jiná než před sto lety a dokázala by se vyrovnat i s rozkouskováním velkých letních prázdnin na části v průběhu roku či s jejich posunem na dřívější čas, třeba se zahájením od poloviny června. Nebo s prázdninami v různé době například podle krajů, podobně jako fungují jarní prázdniny.

Děti čeká vysvědčení a pololetní prázdniny, někde na ně naváže týden volna

Zásek do rodinného rozpočtu

Posun prázdnin by asi nebyl takový problém a možná ani jejich rozkouskování. Mohlo by to pomoci i dětem, které by toho o prázdninách tolik nezapomněly. A zaradovali by se nad tím i zástupci podnikatelů v turistickém ruchu, kterým by to přineslo rovnoměrnější obsazenost ubytování a využití různých atrakcí. Ostatně ti jsou právě z toho důvodu pro. Podporují proto také rozložení prázdnin do různých turnusů. Ovšem jsou tady různé háčky.

Zdánlivě je to výhodné, ale co když rodiče budou mít děti v různých školách s různými termíny prázdnin? A co když se chtějí sejít rodiny s dětmi ve školách na různých místech? Navíc měly by ve stejné době prázdniny i mateřské školy a střední školy, nebo ne? A vysoké školy? Měly by mít ve stejnou dobu také prázdniny? Jak dlouho dopředu by se oznámila změna celého systému?

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Samozřejmě, modely jsou různé, a můžeme se inspirovat i v zahraničí. Nicméně pokud chceme posun prázdnin brát jen jako metodu, jak se vyhnout dopadům globálního oteplování a ušetřit na klimatizaci, není to dobrý nápad. Celkově to pomůže stejně, jako když ministr zahraničí a tehdy i ministr životního prostředí Petr Macinka ohlásil konec klimatické krize. Realita se tím nezměnila.

Řešení je jinde. Například by neškodilo zavést povinně více týdnů dovolené nebo finanční podporu rodičů a to nejen těch opravdu chudých. Protože jedním z velkých „problémů“ současných prázdnin je délka volna dětí, která nekoresponduje s délkou volna pracujících rodičů. Stejně jako poměrně vysoké ceny dětských táborů či jiných zábavních zařízení pro děti, které jsou zásekem do rozpočtu i pro střední třídu.

Jde o víc než o cenu za klimatizaci

Pro ty, kteří namítnou, že by se prázdniny jednoduše mohly zkrátit, mám jednu poznámku: děti si potřebují odpočinout a potřebují odpočívat dlouho. Nechceme přece děti, které jdou do školy unavené, nedokážou se soustředit a ze školy si nakonec odnesou méně, než by mohly.

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Debata o prázdninách není jen otázkou toho, zda bude v červnu ve třídách příliš horko. Je otázkou, jak má vypadat školní rok ve společnosti, kde už děti nepotřebujeme posílat na žně. Měli bychom se přitom vážně ptát hlavně rodičů a dětí, co jim vyhovuje, ne jak ušetřit na klimatizaci nebo co prostřednictvím turistického ruchu přinese ekonomice okamžitě pár miliard navíc.

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