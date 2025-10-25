Letní, zimní – skončí to někdy? Sjednocení času by nám nesporně prospělo

V neděli ráno se všechny hodiny v Česku a všech dalších zemích Evropské unie na jednu hodinu zastaví, aby učinily zadost už tradičnímu aktu střídání letního a zimního času. Přestože ten měl být podle rozhodnutí Bruselu původně zrušen už v roce 2019, respektive 2021.
„Lidé to chtějí a my to uděláme,“ reagoval někdejší předseda Evropské komise Jean Claude Juncker na otázku, jak naloží s rozsáhlým průzkumem, v němž se v roce 2018 plných 84 procent respondentů, rekrutujících se z jednotlivých zemí Unie, vyslovilo pro konec střídání letního a zimního času. Je třeba říci, že 4,6 milionu odpovědí ze všech členských zemí tvoří dosavadní rekord co do účasti občanů v podobných konzultacích. Aby byl jednotný celoroční čas zaveden, musel by ovšem s návrhem komise souhlasit i Evropský parlament a jednotlivé členské státy EU.
Evropský parlament změnu sám inicioval, takže dal návrhu zelenou, o něco různorodější byla ovšem stanoviska zemí celé osmadvacítky, i když obyvatelé ani jedné z nich zavedení konstantního času v zásadě neodmítli. Na základě toho europarlament v roce 2019 schválil návrh ukončit každoroční posuny hodin – každá členská země si měla zvolit, zda si ponechá natrvalo standardní, nebo raději letní čas. Původně se počítalo s tím, že poslední povinné střídání času proběhne v roce 2021. Jenže státy Unie se nedokázaly shodnout, který čas zavést trvale, a jednání navíc záhy zbrzdila pandemie covidu-19.
Zatím platí, že každoroční změny času budou pokračovat minimálně do roku 2026. Po neúspěchu dohod v minulých letech se očekává, že se otázka konce střídání času znovu otevře právě v příštím roce.
Většina chce delší letní večery
S letním časem se začalo v Evropě experimentovat na přelomu let 1915 a 1916 v souvislosti s první světovou válkou. I když průkopníkem se paradoxně stalo neutrální Švédsko, v závěsu za mírumilovnými Vikingy rychle následovaly Německo, Británie a Rakousko-Uhersko, tedy i české země. Příznačné ale je, že prakticky ve všech těchto zemích byl letní čas ihned po skončení válečného konfliktu zrušen.
Hlavní a konečný verdikt se tak v Československu urodil z energetické krize až v roce 1979, kdy začaly ručičky hodin opět pravidelně cestovat tam a zpět, s malým vylepšením v roce 1996. A obdobným způsobem se zachovala drtivá většina ostatních evropských zemí, které letní čas rovněž přijaly, mimo Ruska, Běloruska, Islandu, Grónska a norských ostrovů.
Česká republika patří k zemím, které myšlenku ukončení střídání zimního a letního času dlouhodobě podporují. V rámci dosavadních jednání na půdě Evropské unie se Češi vyslovili pro zrušení každoročních změn času, zároveň ale požadují jednotná pravidla napříč Unií – tedy aby ve všech okolních státech platil stejný čas. Důvodem je snaha předejít možnému chaosu v dopravě, zdravotnictví či na finančních trzích. Proto česká vláda zatím každoročně vydává nařízení, kterým střídání času de iure prodlužuje.
Veřejné mínění v České republice je v otázce střídání času relativně jednotné. Podle průzkumu agentury STEM/MARK z roku 2018 souhlasilo 70 procent Čechů s jeho zrušením. Češi se však stejně jako zbytek Evropy liší v tom, který čas by chtěli ponechat natrvalo. Ten letní preferuje trochu překvapivě zhruba 44 procent lidí, zatímco pouze 24 procent by dalo přednost celoročně standardnímu středoevropskému času. Zbylých 32 procent tvoří pak statistiky velmi oblíbená skupina „nevím“. Delší letní večery evidentně zlákaly více respondentů, je ovšem zapotřebí vidět věci v souvislostech přece jen poněkud širších, než je východ a západ slunce.
Doba se dynamicky mění a mění se i hlavní fundamenty, jež před půl stoletím k zavedení letního času vedly. O žádné významné energetické úspoře totiž už nemůže být aktuálně řeč, letní čas naopak vede ke zvýšené spotřebě pohonných hmot, neboť řidičům poskytuje právě onu hodinu aktivity navíc. Jiný životní styl s sebou zkrátka přináší jiné zvyklosti a způsob života. Například ve srovnání s tím, co jsme dřív ušetřili na neprosvícené elektřině, dnes jednoznačně převažují položky za klimatizaci nebo topení.
S nárůstem dopravy logicky souvisí nárůst počtu dopravních nehod, vyplývající z vyšší aktivity řidičů. A ač se vám to může zdát marginální, letní čas má nikoliv nepodstatný vliv také na zvýšenou kriminalitu, v některých státech činí nárůst dokonce až pět procent.
Podle statistik se tento neblahý společenský jev odehrává nejvíce právě v jarních a letních měsících. Zima – navíc podpořená standardním časem – zločinu zdaleka tolik neprospívá.
Našemu organismu i našim peněženkám by ale nesporně prospělo, kdybychom se vážně zamysleli nad tím, zda tento kdysi snad efektivní, ale dnes už rigidní a zcela zbytečný model stále ještě potřebujeme. Evropská komise nám nebude a ani nemůže v tomto směru cokoliv nařizovat. Pouze doporučí – a pak už je vše na libovůli jednotlivých členských zemí, po jaké časové ose se samy do budoucna vydají.
A jakkoliv se jinak v mnohém zuřivě bráníme evropské centralizaci, v tomto případě bych osobně rozhodnutí o sjednocení času, a to na čas původní, tedy středoevropský, ze strany Bruselu jedině přivítal.