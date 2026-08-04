Pamatuju si, že v osmdesátých letech minulého století unesli vzbouřenci v Angole skupinu českých občanů, kteří tam působili v rámci mezinárodního kontraktu. S úzkostí jsme tehdy sledovali, jak Afričani týdny vlečou rukojmí i s rodinami rozpálenou, totálně suchou krajinou na vzbouřenecké území.
Když se naši po dlouhých vyjednáváních vrátili (a bylo jich o jednoho méně), žízeň hrála v jejich vyprávění důležitou roli. Zaujalo mne tenkrát, že ani oni, ale ani jejich únosci, přes den nepili, protože by to bylo, jak říkali, zbytečné. Co by vypili, ihned by vypotili, takže se voda šetřila na večer. Jinak to prý v těch krajích nelze.
Hloubám o podobných věcech nejspíš proto, že v tom horku nic moc nepodnikám a mám na hloubání spoustu času. Občas hloubám po telefonu s přítelkyní Ivankou. „Co pořád děláš?“ zahájila jsem hovor v pátek. „Ále, našla jsem si na internetu recept na letní bramborový salát, tak si ho už hodinu dělám a pořád nejsem hotová,“ pravila.
|
Maturovala jsem v šestnácti. Dneska v tom věku mnozí končí základní školu
Musím říct, že jsem jí tu rozprostřenost v čase záviděla. Taky občas dělám letní bramborový salát, jenže bez internetu ho mám hotový za deset minut. Za dalších deset minut je usmažený i řízek - a co pak se zbytkem života?
Aktuálně hloubám nad slovy režiséra Jana Hřebejka, který napsal na sítě stať o ku*vách zku*vených, co pomohly Babišovi k moci. Zaujala mne zejména věta „… my si vás všecky pamatujeme, od Stropnickýho po Vojtěcha“. Kdo je to „my“? Že by my umělci? A bude se, až přijde čas, spíš střílet, nebo jen zavírat do kriminálu? Ale možná by Janovi pomohl lepší pitný režim.
V sobotu jsem si večer pustila Norimberský proces, ten film z šedesátých let, ve kterém hraje ještě legendární Marlene Dietrichová. Vypráví skvělému Spenceru Tracymu, jak ji, jako dceru německého vojáka, vychovávali k disciplinovanosti. V dětství chodila s rodinou na túry, během nichž si nesměla, na rozdíl od ostatních dětí, koupit limonádu. Žízeň se musíme naučit překonávat, tvrdil prý otec.
|
Nemusíte nic říkat, stačí vyzařovat. A v čem měla paní baronka pravdu
No já nevím. Ale fakt je, že naše maminka, taky považovala žízeň tak trochu za slabost. Nenalejvej se tolik, říkávala káravě. Když jsem, dehydrovaná, přišla ze školy a sahala po sklenici, zapřísahala mne, ať s tím počkám aspoň po jídle, protože před jídlem si jenom ředím žaludeční šťávy. Byla jsem dost hubená, ona za to cítila zodpovědnost a dělala si starosti, abych měla ještě chuť na rajskou s knedlíkem.
Myslela to dobře. Dneska by se mě nejspíš ptala, jestli piju dost. Myslela by to zase dobře. Všichni myslíme věci dobře. I když u toho Hřebejka si nejsem jistá.