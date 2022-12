Názor

Zkuste si malý test. Víte, kde sídlí naše ambasáda v Nizozemsku? V Haagu. Co by se dělo, kdyby se přesunula do úřední metropole Amsterodamu? Asi nic. Ale stačí zmínit přesun ambasády z Tel Avivu do Jeruzaléma, úřední, byť v OSN neuznané metropole Izraele, a oheň může být na střeše. Ač je to přání prezidenta Zemana.