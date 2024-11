Stane se příprava zákonů fotbalem, nebo tyhle hrátky zarazí konstituční tribunál?

Za prvé, Ústavní soud již několikrát potvrdil, že ústavnost v jeho režii se řídí heslem „účel světí prostředky“, jako třeba v případě překotné změny valorizace důchodů. V tomto ohledu jde opakovaně vládě na ruku, popře snad někdo užitečnost omezení střetu zájmů? Boj proti střetu zájmů konkrétně Andreje Babiše je natolik posvátný, že ústavnost asi bude muset jít stranou, i kdyby měl Ústavní soud popřít sám sebe (a že už to udělal).

Trest za úspěch

Nic nevadí, že již první zákon o střetu zájmů byl paskvil z pirátské dílny, sice omezoval koncentraci politické a mediální moci, ale výhradně u tištěných médií. Internetoví oligarchové jsou tedy voňaví a bezkonfliktní, tudíž u nich koncentrace moci nevadí?

Druhá Michálkova verze neuznává ani svěřenské fondy a nutila a de facto i donutila Andreje Babiše média prodat. Otázkou zůstává, nakolik je možné, aby sněmovní většina omezovala vlastnická práva jen proto, že se někdo stal úspěšným politikem, a kde je (je-li vůbec) hranice podobného omezování.

Tady by bylo velmi užitečné, aby Ústavní soud něco řekl. Metodou téhle vládní většiny lze totiž omezit i každého příštího podnikatele-politika. Dokonce i ministr spravedlnosti Pavel Blažek uznal, že „i v očích veřejnosti může ztrácet takový postup legitimitu a tedy se nebude zdát jako správný“. Avšak i on hájil koaliční postup s tím, že moment překvapení považuje za oprávněný nástroj a argumentoval fotbalem.

Je-li zákonodárný proces fotbalem sui generis, pak překvapení zde jistě má své místo. Ale co veřejnost? Má podobná tajně připravená legislativní překvapení vnímat jako úžasný prvek „hry“? Nebo jako nedostatek odvahy navrhujícího a nechuť podstoupit debatu, protože je to nepohodlné a trvá to nějaký čas?

Křivolaké cestičky a špinavé fintičky

A jsme u jádra problému, aprobuje-li Ústavní soud z čistě politicko-utilitárních důvodů i tuto verzi Lex Babiš, může mít vládní koalice pocit vítězství a pirátští bastlíři se zákonem mohou pyšnit. Ale to je asi tak všechno. Každá příští politická většina využije všechny křivolaké cestičky a špinavé fintičky, které prosazuje a praktikuje vláda Petra Fialy, a bude těmito metodami prosazovat své vlastní priority. Začne to velkou čistkou na ministerstvech (umožňuje to novela současné vlády, která zavedla desítky politických náměstků) a překotným přepisováním zákonů to neskončí.

Je také na Ústavním soudu, jaké v Česku zavládnou poměry. Pokud se zapojí do polarizované debaty mezi politickými soupeři tím, že bezvýhradně podpoří jednu ze stran, může ji pomoci, ale pouze dočasně. Rozhodně tím však nepřispěje ke kultivaci tuzemského zákonodárství, všechny, lidově řečeno, prasárny, které Ústavní soud současné vládě schválí (ve jménu „svatých“ účelů), tu s námi zůstanou a každá další většina je s chutí použije. Nemáme se nač těšit.