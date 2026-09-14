O pár minut později jde ten samý osmnáctiletý člověk, s dvěma promile a půjčkou na 5000 procent RPSN po ulici, a naráží na nerezový automat, který svůdně bliká v záři velkoměsta. Za pár stovek si z něj vytáhne sáček s drceným listem asijské rostliny. Složení, koncentraci a čistotu nikdo pořádně negarantuje. O dvě hodiny později končí na jednotce intenzivní péče s kolapsem oběhové soustavy.
Zní to jako hororový scénář, jenže právě tento scénář se odehrává s železnou pravidelností. Záchranáři, rodiče i adiktologové bijí na poplach zcela oprávněně. Není divu, že vláda tasí řešení: prodej kratomu se má omezit až od jednadvaceti let a zmizet z e-shopů. Na první pohled se zdá, že stát konečně bouchl do stolu. Na pohled druhý jde o alibismus, který řeší příznaky, nikoliv nemoc.
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Vláda jedná o přitvrzení vůči kratomu. Bude možné si ho koupit až od 21 let
Zákaz kratomu od jednadvaceti let totiž odhaluje hlubokou schizofrenii našeho právního řádu. Vytváříme jakousi „půldospělost“. Jsi dost starý na to, abys v uniformě riskoval život, ale už nejsi dost starý na to, aby sis sám zvolil, co si nasypeš do čaje. Tento paternalismus působí jako políček každému pracujícímu nebo studujícímu devatenáctiletému člověku. Pokud stát věří, že v osmnácti nejsme dospělí, pak by měl posunout věkovou hranici pro plnou svéprávnost, alkohol, tabák i volební právo na jednadvacet.
Zákazy vytvářejí černý trh
Jenže vinit jen státní zbabělost nestačí. Druhá strana mince je totiž nemilosrdná: ty automaty u tramvajových zastávek jsou symptomem naprostého divokého západu. Kratom není neškodný bylinkový čaj na ranní probuzení, dokáže člověka fyzicky i psychicky zruinovat. Rodiče patnáctiletých dětí se závislostí na kratomu prožívají peklo. Zkušenosti z léčeben, kam míří čím dál víc mladých právě kvůli kratomu, ukazují, že odvykací stavy jsou podobné tvrdým opiátům, jako je heroin. Volání po regulaci je zcela namístě.
Jenže zakázat prodej pod jednadvacet a zrušit e-shopy v praxi znamená jediné: přesunout byznys například na Telegram, kde se nekontroluje vůbec nic. Historie války s drogami se opakuje jako fraška. Zákazy nevytvářejí čistou společnost, vytvářejí jen černý trh, na kterém děti seženou ještě silnější, nekontrolované extrakty s neznámým složením.
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Nejsme a nebudeme vláda legalizace drog, řekl Babiš. Kratom bude legální od 21 let
Místo „salámové metody“ bychom potřebovali dospělou debatu o pravidlech. Kratom patří do přísně kontrolovaného režimu – s jasně stanovenou maximální potencí, povinným testováním čistoty, smysluplnou spotřební daní a hlavně tvrdou vymahatelností v kamenných obchodech. Jak ukázala nedávná akce Korund, právě tady má stát obří rezervy.
Dělat z osmnáctiletých dospělých nesvéprávné děti problém nevyřeší. Jen ho schová pod koberec, zatímco automaty budou blikat dál.
Autor je publicista a spisovatel.