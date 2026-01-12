Vzestup homonacionalismu. Proč gayové čím dál více volí pravici?

Tématu se na stránkách libertariánského britského internetového magazínu Spiked věnuje Albie Amankona, který dal svému komentáři titulek Vzestup homonacionalismu. „Politici ve Velké Británii bojují o hlasy homosexuálů a otázkou je, zda z této změny budou profitovat konzervativci, nebo euroskeptická strana Reform UK, jejímž lídrem je Nigel Farage,“ uvádí Amankona.
Autor vypráví o charitativní akci pro konzervativně smýšlející členy LGBT+ komunity, kterou nedávno uspořádal v prestižním londýnském Savile Clubu. V klubu založeném v roce 1868 vystoupila i konzervativní poslankyně Katie Lamová a ve svém příspěvku konstatovala, že práva LGBT+ lidí, včetně manželství stejnopohlavních párů, jsou součástí naší kultury a že ve Velké Británii a na Západě už existuje právní systém, který umožňuje rovnoprávnost homosexuálů.
Amankona v této souvislosti přináší příklad z Francie, píše o videonahrávce z internetu: k nalíčenému homosexuálovi přistoupí muslimský influencer a nabízí mu hotovost, když na kameru řekne „salam alejkum“. Francouzský gay překvapením couvne a bez omluvy odpoví: Nevyslovím to. Jsme ve Francii.
Autor tvrdí, že ve Francii se jedná o trend, který se již delší dobu vytváří. Cituje novináře Nicolase Scheffera, který na stránkách Têtu, nejčtenějšího francouzského magazínu pro gaye a lesby, napsal, že do Národního shromáždění nejvíce (údajně až 25) otevřeně homosexuálních poslanců vyslala radikální pravicová strana Národní sdružení.
Nepřátelství vůči lidem z LGBT+ komunity
Španělsko prý je na tom podobně. Novinářka Natalie Donbacková na webu Codastory píše o vzestupu popularity bolivijského homosexuálního youtubera, který žije v Barceloně, říká si Carlitos de España a nálepkuje se jako „Activista anti Comunista“. „Kvůli islámu nemohu spát. Chtějí mne zabít,“ tvrdí. Carlitos ve spolupráci s dalšími influencery (jako například drag queen Madame in Spain či youtuber InfoVlogger) založil provokativní skupinu s názvem Las Marifachas, která si dala za cíl vybudovat most mezi LGBT+ komunitou a krajně pravicovou stranou Vox. Sdělení této skupiny prý nejsou zdvořilá, ale vyjadřují skutečný pocit strachu.
Jak je na tom Německo? Šéfka pravicové AfD Alice Weidelová otevřeně hlásá, že je lesba a žije v partnerském vztahu se ženou ze Srí Lanky. Německá seznamka pro LGBT+ lidi Romeo se zeptala 60 tisíc uživatelů na stranické reference a výsledek překvapil: 28 procent AfD, Zelení 20 a SPD jen 12. Takže už není pravda, že homosexuálové volí jen levici. Důvod: většina migrantů přichází do západní Evropy ze společností, které jsou silně nepřátelské vůči lidem z LGBT+ komunity.
O tomto jevu by asi nejlépe mohli vyprávět britští gayové, kteří si dobře pamatují rok 2020, kdy v Readingu zavraždili tři homosexuály – Jamese Furlonga, Davida Wailsta a Joe Ritchie-Bennetta. Vrahem byl libyjský migrant Khairi Saadallah, o němž se vědělo, že je homofob. Podle obžaloby jako důvod zabíjení uvedl džihád.
Albie Amankona uvádí, že tradiční spojenectví mezi LGBT+ komunitou a levicově-liberálními stranami podporujícími masovou migraci se začíná rozpadat. Mezi přáteli prý má dost pravicových lidí, což by si před deseti lety nedokázal představit.