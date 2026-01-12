Vzestup homonacionalismu. Proč gayové čím dál více volí pravici?

István Léko
Rapidně rostoucí násilné projevy islámského radikalismu v západní Evropě neděsí jen Židy, ale už i homosexuály. V důsledku tohoto ohrožení čím dál více gayů ve volbách dává hlas pravicovým stranám, které liberální levice a mainstreamová elita označuje za nacionalisty a populisty. O tom, proč gayové velí vpravo v bok, vzniká v médiích vášnivá diskuse.
ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Tématu se na stránkách libertariánského britského internetového magazínu Spiked věnuje Albie Amankona, který dal svému komentáři titulek Vzestup homonacionalismu. „Politici ve Velké Británii bojují o hlasy homosexuálů a otázkou je, zda z této změny budou profitovat konzervativci, nebo euroskeptická strana Reform UK, jejímž lídrem je Nigel Farage,“ uvádí Amankona.

Autor vypráví o charitativní akci pro konzervativně smýšlející členy LGBT+ komunity, kterou nedávno uspořádal v prestižním londýnském Savile Clubu. V klubu založeném v roce 1868 vystoupila i konzervativní poslankyně Katie Lamová a ve svém příspěvku konstatovala, že práva LGBT+ lidí, včetně manželství stejnopohlavních párů, jsou součástí naší kultury a že ve Velké Británii a na Západě už existuje právní systém, který umožňuje rovnoprávnost homosexuálů.

Amankona v této souvislosti přináší příklad z Francie, píše o videonahrávce z internetu: k nalíčenému homosexuálovi přistoupí muslimský influencer a nabízí mu hotovost, když na kameru řekne „salam alejkum“. Francouzský gay překvapením couvne a bez omluvy odpoví: Nevyslovím to. Jsme ve Francii.

Autor tvrdí, že ve Francii se jedná o trend, který se již delší dobu vytváří. Cituje novináře Nicolase Scheffera, který na stránkách Têtu, nejčtenějšího francouzského magazínu pro gaye a lesby, napsal, že do Národního shromáždění nejvíce (údajně až 25) otevřeně homosexuálních poslanců vyslala radikální pravicová strana Národní sdružení.

Nepřátelství vůči lidem z LGBT+ komunity

Španělsko prý je na tom podobně. Novinářka Natalie Donbacková na webu Codastory píše o vzestupu popularity bolivijského homosexuálního youtubera, který žije v Barceloně, říká si Carlitos de España a nálepkuje se jako „Activista anti Comunista“. „Kvůli islámu nemohu spát. Chtějí mne zabít,“ tvrdí. Carlitos ve spolupráci s dalšími influencery (jako například drag queen Madame in Spain či youtuber InfoVlogger) založil provokativní skupinu s názvem Las Marifachas, která si dala za cíl vybudovat most mezi LGBT+ komunitou a krajně pravicovou stranou Vox. Sdělení této skupiny prý nejsou zdvořilá, ale vyjadřují skutečný pocit strachu.

Jak je na tom Německo? Šéfka pravicové AfD Alice Weidelová otevřeně hlásá, že je lesba a žije v partnerském vztahu se ženou ze Srí Lanky. Německá seznamka pro LGBT+ lidi Romeo se zeptala 60 tisíc uživatelů na stranické reference a výsledek překvapil: 28 procent AfD, Zelení 20 a SPD jen 12. Takže už není pravda, že homosexuálové volí jen levici. Důvod: většina migrantů přichází do západní Evropy ze společností, které jsou silně nepřátelské vůči lidem z LGBT+ komunity.

O tomto jevu by asi nejlépe mohli vyprávět britští gayové, kteří si dobře pamatují rok 2020, kdy v Readingu zavraždili tři homosexuály – Jamese Furlonga, Davida Wailsta a Joe Ritchie-Bennetta. Vrahem byl libyjský migrant Khairi Saadallah, o němž se vědělo, že je homofob. Podle obžaloby jako důvod zabíjení uvedl džihád.

Albie Amankona uvádí, že tradiční spojenectví mezi LGBT+ komunitou a levicově-liberálními stranami podporujícími masovou migraci se začíná rozpadat. Mezi přáteli prý má dost pravicových lidí, což by si před deseti lety nedokázal představit.

