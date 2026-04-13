Toto doma nikdy nezkoušejte! Poučí se Evropská unie z tragédie Libanonu?

Navíc Izrael by toho rovněž nelitoval. O klid zbraní Írán velmi stojí, proto není pravděpodobné, že pro něj bude na prvním místě zachránit hnutí Hizballáh, svého dlouholetého spojence v Libanonu proti Izraeli.
Do mariáše jsou potřeba tři. A to i v Íránu. Stabilní mír je bez Izraele nedosažitelný
Jelikož židovský stát odmítl jednat s Hizballáhem, Íránem podporovanou teroristickou organizací, která v Libanonu zhruba dvacet let prakticky dělá, co chce, nezbývá než zkusit něco vyjednat s vládou v Bejrútu. Sílu Íránu krásně ilustruje, že když Libanon minulý týden vyhostil íránského velvyslance, ten výzvu drze ignoroval, zůstal na velvyslanectví, odkud dál vesele řídí válku proti Izraeli.
Proč by nás mělo v srdci Evropy zajímat, co se děje v Libanonu, v této pětimilionové zemi velikosti Jihočeského kraje? Protože dobře informovaní optimisté tvrdí, že když chceme vidět budoucnost Evropské unie, podívejme se na současnost Blízkého východu. Konkrétně do Libanonu.
Existovala britská televizní reality show Don’t Try This at Home i její kanadská verze Never Ever Do This at Home, v nichž moderátoři dělali extrémně nebezpečné pokusy, ale nakonec vše končí varováním: Toto doma nikdy nezkoušejte!
Trochu jiné Švýcarsko
Libanon po druhé světové válce pro svou stabilitu a finanční sílu získal přezdívku Švýcarsko Blízkého východu a hlavnímu městu se říkalo Paříž Blízkého východu. Jenže přišla devastující občanská válka (1975–1990) a později politiky v Teheránu napadlo, že zemi pomocí Hizballáhu pomalu ovládnou a z této vojenské základny pak mohou útočit na Izrael.
Popis současné chaotické situace v zemi by vyžadoval mnoho tisíc vět, proto ji často ilustrují karikaturou zázračného dítěte. Autor kresby se ptá, proč je toto dítě geniální? No proto, že se vyzná v situaci v Libanonu.
Země představuje jakýsi politický, ekonomický a společenský postmoderní výzkumný ústav, kde se v posledních desetiletích (vědomě i nevědomě) pokusili realizovat snad všechny pokrokové a populární ideologie, které dodnes hlásají progresivní politici, profesoři z řad levicových intelektuálů na všech západních filozofických fakultách, novináři a umělci. Tyto myšlenky jsou vznešené a zejména pro mladou generaci nesmírně atraktivní, ale neškodilo by zjistit na místě, jak vypadá teorie v praxi.
A k vidění by bylo hodně. Vznešená idea multikulturalismu v realitě vypadá jako roztříštěná mozaika etnických, náboženských skupin a mezi sebou dlouhá léta válčících klanů, které dohromady nejsou schopny vytvořit koherentně fungující společnost. Neexistuje národní identita.
V Libanonu se uskutečnil i další sen globalistů – země bez hranic. Kromě jihu, kde Libanon sousedí s Izraelem, hranice jsou jako ementál, volnému pohybu osob, zboží a služeb málokdo brání, což znamená, že země dováží nejen všechny problémy regionu, ale i nelegální migranty z Asie a Afriky.
Ekonomiku, která se opírá jen o sektor služeb, drtí energetická krize. Pacifismus zde znamená, že bezpečnost země byla outsourcována, zajišťuje ji Hizballáh a různé ozbrojené milice. Někdejší Švýcarsko Blízkého východu se řítí do totální nekontrolovatelné anarchie. Pokud se nepoučíme, podobný osud může potkat i Evropu.