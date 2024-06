Liberální policie? Co ukazuje údajné schvalování atentátu na Fica

Něco, co má doložit morální nadřazenost Fica (jako politika i oběti) nad odpůrci? Tak to vidí nemalá část zdejší veřejné sféry, zejména na webu. Argumentuje tím, že jde o něco, co se policie vůbec netýká.

Zdá se, že rozhřešení se nedobereme. „Napsat o Robertu Ficovi, že to prase bylo třeba zastřelit, je podle české policie úplně v pořádku,“ prohlásil Tibor Gašpar, bývalý policejní prezident a funkcionář Směru. Napsal to skutečně někdo v Česku? Vyloučit to jistě nelze.