Odešla Jaroslava Skleničková, poslední lidická žena. Měla odhodlání dál předávat silné vzpomínky

Jaroslava Skleničková (27. 3. 1926 – 27. 9. 2024) byla poslední žijící lidická žena a už to napovídá leccos. Samotný výraz „lidická žena“ jako by v sobě nesl nádech ideologie. Asi jako „žižkovské ženy“, které byly neodmyslitelnou součástí komunistických spartakiád. Ale za tu ideologizaci lidické ženy nemohly. Svébytnou skupinu tvořily hlavně proto, že při vypálení a vyvraždění Lidic 10. června 1942 jim tento úděl přiřkli nacisté.

Na místě bylo tehdy zastřeleno 173 mužů, ženy byly deportovány do koncentračního tábora Ravensbrück a děti – kromě několika nejmenších, daných do německých rodin k poněmčení – byly zplynovány v koncentráku. Celkem tehdy zahynulo 340 obyvatel Lidic (což představuje jednu z největších masových vražd na českých občanech). Po válce se vrátilo 143 přeživších žen a 17 dětí.

Předávat vše dál

Jaroslava Skleničková patřila k těm, které to vše zažily ve věku, kdy si člověk vše pamatuje a reflektuje (bylo jí 16 let), ale pokud to přežije, má před sebou ještě tolik let a energie, že to může předávat dál. V tomto smyslu byla odpovědná a aktivní až téměř do konce. Zbývající život do značné míry zasvětila památce i obnově Lidic, jezdila na přednášky, diskuse, psala knihy. Právě titul knihy Jako chlapce by mě zastřelili vysvětluje, odkud se vzala svébytná skupina lidických žen.

Lidé s těmito zkušenostmi a odhodláním předávat je dál jsou zapotřebí. Pomáhají osvěžovat sílu prožitku i v poměrech, kdy pro současníky jde jen o dávnou historii. A to je důležité.

Třeba už jen v otázce, proč se z Lidic stal celosvětový symbol. Proč už za války byly po nich pojmenovávány novorozené holčičky? Či města třeba až v Jižní Americe? Přitom vypálených a vyvražděných vesnic byly tisíce. Od Francie po Řecko, ale hlavně na „východě“, jak se říkalo oblasti na území dnešního Polska, Běloruska, Ukrajiny či Ruska.

Ano, vesnic vypálených a vyvražděných nacisty byly tisíce, ale tehdy se o tom široce nevědělo. Kdežto Lidice byly vypáleny a vyvražděny veřejně, z jasného rozhodnutí nacistické (okupační) moci, bez utajování. Psalo se o tom v novinách, ukazovaly to filmové týdeníky. Tato výjimečnost vyvolala vlnu solidarity.

Trojnásobná smůla

Pro jistotu zopakujme i to, že Lidice měly smůlu de facto třikrát. Poprvé v červnu 1942, kdy si je nacisté vybrali pro odplatu za atentát na Heydricha. Podruhé po roce 1948, kdy se z jejich památky a obnovy dělal v podstatě režimní kult. A potřetí po roce 1989, kdy na nich cejch tohoto kultu nepřestal ulpívat.

Ukázalo se, že příběh Lidic byl v jádru pravdivý, že není nutné bořit zásadní tabu. Nebylo to jako v Plzni, kde po kultu sovětského osvobození obnovovali pomník generála Pattona. Což ale pro Lidice neznamená nic špatného. I takové věci se Jaroslava Skleničková pokoušela v diskusích připomínat. Připomínejme si je i po její smrti.