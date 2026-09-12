Likvidace ostravských ubytoven odhaluje hlubinu bytové politiky. Nevíme si s ní rady

U zbytku občanů bydlících v Ostravě to však může vzbudit znejišťující úvahu, kam se lidé z těchto likvidovaných a přeplněných ubytoven přemístí, s nadějí, že to nebude pod jejich okna.
Starostové, nadšeně oznamující plány budoucích přestaveb, se o tom zpravidla nezmiňují. Buď to netuší, nebo, v horším případě, je jim to jedno. Je totiž zřejmé, že je především třeba se zbavit nejen zchátralých budov, ale i těch, kteří v nich bydlí. Neboť ohrožují občanské soužití v obci.
To však odhaluje hlubiny naší bytové politiky. Nevíme si s tím rady. Sociální právo na střechu nad hlavou, lidské právo na důstojný život a občanské právo na pokojné bydlení se nám nějak pletou dohromady.
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Obchodníci se sociálními dávkami
Pozoruhodná je třeba skutečnost, že se romská rodina, která se z ubytovny Soiva musí vystěhovat, pochlubila, že jim „pak majitel“ zajistil jiné bydlení. Lidumil? Ale kdepak, člověk, který nechal ve svém polorozpadlém domě, o jehož stav se nestaral, bydlet rodiny s dětmi jen proto, že za ně inkasoval štědré sociální dávky na bydlení, což za celý dům činí statisíce jeho zcela bezpracného a nezdaněného zisku.
A jelikož se nyní, po mnoha prosbách zastupitelů, rozhodl obci dům se ziskem prodat, nechce přijít o tak „výnosnou komunitu“, jakou je romská rodina, na kterou i v dalším svém polorozpadlém baráku bude opět jejím prostřednictvím pobírat sociální dávky na bydlení. A tito lidé se pak stanou těmi obyvateli domu, který je pro sousedy noční můrou.
Jakkoliv se můžeme nad tím morálně rozčilovat, jsou tito obchodníci nikoliv s chudobou, ale se sociálními dávkami, které stát v dobré víře potřebným občanům poskytuje, jediní, kteří zajišťují střechu nad hlavou těm, jimž by to nikdo jiný neučinil. Ani na bytovém trhu, ani při uvážlivém rozdělování obecních bytů.
Až příliš představ o diskriminaci
Podívejme se na bezstarostně publikovaná sdělení majitelů domů. Neuzavřeme nájemní smlouvy s Romy (nepořádek), lidmi bez práce a důchodci (nebezpečí neplacení) a s rodinami s více dětmi (poškození bytu). Samozřejmě, diskriminace jako hrom, která však v praktickém životě mnoho neznamená.
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A co na to stát? Podle nového zákona o bydlení prý bude s těmito lidmi provádět sociální práci vedoucí k nápravě poměrů. Iluzorní práci se stovkami těch, kteří dosud neplatili nájemné ani služby s ním spojené, devastovali byty i domy, a tedy neměli, jak se odborně říká, „kompetenci k bydlení“? Z různých důvodů a mnozí z nich pohodlně mnoho let.
A nyní to má stát napravovat „snižováním sociálních dávek“? A s bydlením Romů v takových lokalitách je třeba postupovat obzvlášť opatrně. Představ o diskriminaci a předsudečném myšlení je zde až příliš. Ke škodě racionálních řešení.