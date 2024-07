Proč, vždyť konkurence je užitečná, a sejde-li se více zájemců, utká se též více konceptů? Přes různost hlásících se „nových“ předsedů (Bělobrádek, Hladík, Výborný) je pro stranu nejrizikovější právě to, co je spojuje, tedy vrostlost do řídicích stranických struktur. Právě od těchto pánů strana změnu čekat nemůže, pravda, pokud změnu politiky nebudete zaměňovat se změnou marketingu.

Jistou výjimkou mezi kandidáty je stávající jihomoravský hejtman Jan Grolich.