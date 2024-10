Klidná, ale zdecimovaná síla. Lidovci by si měli ujasnit, pro jakou stranu vlastně předsedu hledají

V červenci roku 1923 monsignore Jan Šrámek, dlouholetý předseda českých lidovců, překvapil na sjezdu své strany v Brně odvážnou myšlenkou: „Chceme napřed spoluřídit osudy národa a pak jej řídit vůbec.“ Jindy opatrný politik, jehož osvědčenou taktikou bylo „spíše se vsáknout než prolomit“, se

k ambicióznímu nasměrování nechal dotlačit radikálními katolíky ve své straně.

Jak ale známo, lidovci sice v dalších sto letech skoro pořád spoluřídili zemi, „byli při tom“, jak Šrámek říkával, ovšem politickým hegemonem se v národě bezvěrců a husitů nikdy nestali a ani stát nemohli. I když

o tom opakovaně snili. V novodobé éře třeba Josef Lux s projektem Čtyřkoalice, nebo alespoň jakési české CDU, anebo Pavel Bělobrádek s plánem na třetí sílu, vzniklou propojením KDU-ČSL a STAN.

Z dnešního pohledu, kdy se lidová strana dlouhodobě zmítá mezi dvěma a třemi procenty podpory voličů, se sny o vůdčích ambicích zdají být spíše úsměvné. Ale ostatně i zapojení KDU-ČSL do koalice SPOLU před čtyřmi lety bylo snem podobného druhu. Než jít riskantně sama se svou tradicionalistickou kůží na trh, je lepší být součástí široce rozkročeného subjektu, který může vyhrávat volby a rozdávat karty. To se sice opravdu podařilo a straně to vyneslo 22 poslanců, křeslo vicepremiéra a tři důležitá ministerstva, ale že by jí to nějak svědčilo, se opravdu říci nedá. A nejde jen o efekt celkové nepopularity vlády Petra Fialy, lidová strana je v ní bita více než kdo jiný.

Do jaké míry se o to zasloužil sám předseda Marian Jurečka, co zavinil špatný marketing či rezignace na vlastní program, to je věc hlubší analýzy. Ale určitě lidovcům voliče nepřitáhla role, kterou ve Fialově kabinetu sehráli. Úplně rezignovali na slibovanou pozici sociálního svědomí vlády, ustoupili na všech frontách, ba dokonce coby strana v čele s ministrem práce a sociálních věcí byli sami nositeli většiny špatných zpráv.

Vyšší důchodový věk. Pomalejší valorizace penzí. Přitvrzený zákoník práce. Tragicky nízké platy některých profesí. Skokový růst platů politiků. Apanáž pro paní prezidentovou... Dokonce jim málem spadla na hlavu

i ta zpackaná digitalizace stavebního řízení. A tradiční lidovecký volič asi jen sotva zatleskal tomu, že jeho strana pomohla obdarovat homosexuály dvoustupňovými adopcemi.

Hledá se nový Lux. Už zase

Jakkoli se totiž už několik posledních předsedů KDU-ČSL systematicky snaží vygumovat písmeno K z partajního loga, lidová strana je s křesťanskými hodnotami, katolicismem a napojením na církevní kruhy historicky srostlá. A nechce-li taková strana úplně zahodit celou svou minulost, pak v českém prostředí prostě nemůže přerůst v catch-all party, ba se ani se svou značkou v nějakém univerzálním, všelidovém uskupení schopném vyhrávat volby věrohodně pohybovat.

Na druhé straně partaj tlačí do kouta jiné jobovky. Má dnes už sotva 18 a půl tisíce členů (ještě před deseti lety to byl více než dvojnásobek, v roce 1990 bezmála sto tisíc), věkový průměr členů je vysoko nad šedesáti lety. Partaj vymírá a kulhá na českou nohu, v celých Čechách má členů zhruba tolik jako v Jihomoravském kraji. Pětiprocentní hranici je schopna bezpečně překonávat jen na Moravě, v některých českých krajích prakticky neexistuje. A voličsky je dnes všechno jinak než za „starých dobrých“ Luxových časů. Lidovcům řádí na venkově v revíru Babiš, politický střed je přecpaný k prasknutí a strana se ani za tři desítky let nezbavila pověsti pánbíčkářů, což v Česku věru není plus.

Takto vykreslený kondiciogram není moc nadějný a jaký div, že se v KDU-ČSL už zase – pokolikáté už? – vyhlíží nový Josef Lux. Tedy ten, kdo ji zvedne z prachu a vrátí na výsluní. Už samo tak časté hledání partajního mesiáše ale naznačuje hlubší problém.

Na dnes zahájeném sjezdu v Olomouci se mesiášů hlásí hned pět. Paradoxně ale dva z nich, málo známí, tedy poslanec Šimon Heller a šéf pražských lidovců Tomáš Kaplan, jsou asi prakticky bez šancí. A zbývající tři – Marian Jurečka, Marek Výborný a Jiří Čunek – už všichni předsedou byli, ale žádný z nich pohříchu s partají žádnou díru do světa neudělal.

Problém je v tom, že KDU-ČSL má aktuálně jen dva úspěšné politiky – jihomoravského hejtmana Jana Grolicha a senátora Jiřího Čunka. První z nich kandidovat odmítl, protože by z Brna po telefonu jen sotva uřídil své ministry a poslance. Čunek do boje jde, i když má podobný problém a navíc je založením solitér a stojí dnes trochu mimo hlavní partajní proud.

Ač ve stavu dvouprocentní paniky nelze vyloučit žádné překvapení, souboj o vedení KDU-ČSL se asi odehraje mezi velmi neúspěšným aktuálním předsedou Jurečkou, který by ale tak nerad o svou židli přišel, a nepříliš výrazným ministrem Výborným, který je sice schopný vyjednavač, ale jako magnet na voliče nefunguje. A protože volání po změně je ve straně silné, asi zvítězí tato „změna v mezích zákona“.

Než si ale delegáti vyberou z pěti špatných řešení, měli by si ujasnit, pro jakou stranu vlastně předsedu hledají. Buď musí být předseda schopen vysvětlit a obhájit, proč a v čem je produkt jménem KDU-ČSL na politickém trhu unikátní a nezaměnitelný, anebo by měl vyložit karty na stůl a přiznat, že sázka na tradičně silný komunál a na vrcholné úrovni tandem s ODS (či spíše její přívěsek) je jen předstupněm logického rozplynutí partajní značky ať přímo v ODS, nebo v nějaké podobě koalice SPOLU.