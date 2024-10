Do Titaniku pořád teče. Lidovci se nezbavili svého základního problému

Údajně „odvážnému, nesmírně pracovitému a kompetentnímu“ ministru práce a sociálních věcí však premiérova tiráda nepomohla, ve vedení skončil. Což ale ještě neznamená, že Petr Fiala svůj strategický výběr lidovců coby klíčového spojence prohrál, byť se stále, a on tak s nimi, nacházejí ve velmi složité situaci.

Asi nejvíce mediálního zájmu na sebe strhla nová místopředsedkyně Monika Brzesková, pod dívčím jménem Žídková miss České republiky a miss Europe za rok 1995. Ovšem křivdili bychom jí i lidové straně, pokud bychom za vším viděli pouze sázku na pohlednou tvář.

Nikoliv, Brzesková je úspěšnou komunální političkou, starostkou Kravař na Opavsku i zastupitelkou Moravskoslezského kraje. Místopředsednický post získala díky hlasům 248 delegátů z 287 neboli rekordní podpoře ze všech zvolených stranických funkcionářů. A ve veřejných vyjádřeních neváhala sáhnout k ostřejším příměrům. Prý naskočila na Titanik a přiznala, že jednání hejtmana Jihomoravského kraje Jana Grolicha, jenž místo ve vedení odmítl, považuje za „srabácké“.

Příměr s Titanikem u strany se dvěma procenty preferencí opravdu sedí a není tudíž divu, když posádkou někdy cloumají emoce. Nicméně provedená změna se zejména zvenčí musí jevit jako skoro nicotná, jakkoliv nový první místopředseda Pavel Bělobrádek zdůrazňoval, že se vystřídalo celé vedení. Ano i ne.

Marek Výborný se stal předsedou podruhé, poprvé musel kapitánský můstek opustit kvůli rodinné tragédii. I první místopředseda Pavel Bělobrádek již lidovcům šéfoval, dokonce je přivedl zpět do Poslanecké sněmovny, když z ní ve volbách 2010 vypadli, což se zatím nikomu jinému nepodařilo. Bohužel, limituje ho vážná nemoc a do pozice stranické dvojky kandidoval teprve poté, co delegáti až potupně zavrhli favorita nového předsedy Výborného, ministra životního prostředí Petra Hladíka.

Do složení vládního kabinetu se ale sjezd nepromítne a Marian Jurečka si patrně zachová i post vicepremiéra. V očích veřejnosti tak bude stranu reprezentovat pořád viditelněji než členové vedení, jimž schází ministerský resort. Což pro záchranu Titaniku není úplně nejlepší zpráva. Stranu může tudíž zachránit především mimořádná aktivita těch, kteří za ni nesedí ve vládě.

KDU-ČSL se ani v Olomouci nezbavila svého základního problému – neustálého tápání ohledně vlastní identity. Konzervativní křídlo, přezdívané katoliban, se sice neprosadilo, nicméně i zvolení Pavla Bělobrádka namísto „zeleného liberála“ Petra Hladíka svědčí o tom, že lidovci chtějí zůstat konzervativci, byť umírněnými.

Ovšem i tak před nimi leží obrovský a obtížně řešitelný problém: jak se vymezit, aby se s nimi pojil nějaký specifický politický zvuk, dobře slyšitelný a odlišný od ostatních. Pouhá středová uměřenost totiž sama o sobě netáhne, a pokud se v poslední době – až chaoticky – proměňují základní osy politického prostoru, není vůbec jisté, co je vlastně středem a kde leží.

Navíc, politiku prosazovanou Marianem Jurečkou, nemalá část voličů vnímá jako asociální. Premiér Petr Fiala ho sice pochválil, že se nebojí prosazovat nepopulární opatření, ovšem rok před volbami by to už zkrátka chtělo zanotovat i cosi hodně chytlavého.

Výsledek olomouckého sjezdu však Fialovu pozici, navzdory Jurečkově porážce, přece jen posílil. (Staro)nové lidovecké vedení jednoznačně patří k zastáncům koalice Spolu, s níž předseda vlády pevně svázal svou politickou kariéru. To samé lze říci i o předsedkyni TOP 09 Markétě Pekarové Adamové. Ostatně, pokud Miroslav Kalousek skutečně založí novou stranu, „topka“ nemilé konkurenci lépe odolá nikoliv sama ve větru, ale v náruči většího uskupení.

Jakmile zazní oficiální potvrzení dalšího účinkování koalice Spolu, agentury pro výzkum veřejného mínění ji zařadí do svých šetření. Propast mezi prvním hnutím ANO a druhou „ODS plus“ se opticky zmenší a „podměrečná“ procentíčka KDU-ČSL i TOP 09 přestanou prohlubovat chmurné nálady mezi potenciálními příznivci.

Ale k zopakování volebního úspěchu z roku 2021 bude mít Spolu i tak docela daleko. Leč určitě ji nelze předem odepisovat. Například „srab“ Grolich možná dostane šanci miss Brzeskové dokázat, že se v něm mýlila. Dle vyjádření předsedy Výborného by se totiž mohl stát tahounem kandidátky Spolu v Jihomoravském kraji.

Současná již jen čtyřkoalice po příštích volbách parlamentní většinu sotva poskládá. Avšak vládní koalice se formují vždy až po oznámení volebního výsledku a pro následná vyjednávání je každé procento navíc dobré.