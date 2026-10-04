Zaznívaly pikanterie. Například STAN vykládal, že současná vláda údajně nálepkuje, ohrožuje svobodu, včetně svobody slova. Přísloví o potrefené huse by si nikdo vůči ctihodným zákonodárcům jistě použít nedovolil, tudíž jen vytane na mysli, že o kom se mluvívá, nedaleko bývá. Není to právě STAN, který má neblahou minulost v podobě různých KRITů a podobného strážení správných názorů za minulé vlády, když byl Vít Rakušan ministr vnitra?
Sekundovala mu samozřejmě ODS, podle jejíhož tehdejšího předsedy vlády Petra Fialy mají občané právo na „korigované informace“. Nejvtipnější kus ale byl, když stávající předseda Martin Kupka hřímal o údajném armageddonu veřejných financí. Nebyl to právě ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS), který proslul kreativním sestavováním rozpočtu? Za nadhodnocené příjmy, podhodnocené výdaje atd. ho kritizovali i ti, kteří jinak bývalé vládě fandili. Nakonec zbyla obří sekera ve výši 1,2 bilionu korun a zpětně ostatní koaliční partneři dělají, jako by u toho nebyli.
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Kdo je tady hvězdná pěchota? Z voleb mohou vyjít jako poražení klidně lidovci i Piráti
Tradičně odvážní Piráti nás přesvědčovali, jak by vše udělali lépe. Dokázal by někdo zapomenout, co se stalo, kdykoliv dostali šanci udělat něco skutečného, nejen mluvit? Digitalizací počínaje, stavěním bytů v celé zemi a dopravou v Praze konče. TOP 09 zkombinovala vše z výše řečeného, není třeba rozvádět. Jen bylo úsměvné při řečech o údajném střetu zájmu předsedy vlády Babiše a různých údajných nepravostech stávající vlády slyšet, jak připomněli Andrej Babiš s Alenou Schillerovou Dozimetr, kampeličku, bitcoiny. Nejvíce ovšem vynikli lidovci. Ne proslovy, co bratři a sestry z KDU-ČSL k dobrému dávali, nýbrž pokusem proslavit neslavného.
Grolich makal na svém PR
Naprosto úžasné bylo, jak v jejich čele stál Jan Grolich, jako by snad byl poslanec. Vystupoval na tiskové konferenci, dával rozhovory médiím, činil se na sociálních sítích, prostě fakt makal na svém PR. Akorát na plénu Sněmovny ho nebylo slyšet, protože jakkoliv se mohlo zdát, že si úspěšně hraje na poslance, pravdou zůstává, že poslanec není. Jistě jen satirik či zlolajný cynik by se zamýšlel, kdo asi panu hejtmanovi z jihomoravského kraje dal kartičku, aby si hrál na to, co není. Ze strany lidovců je pochopitelné, že regionálního politika chtěli uvést ve známost. Co ale pochopitelné moc není, proč v té šarádě vyklidily pole ostatní opoziční strany.
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Výborný Fiala a komičtí Piráti. Jinak nestála sněmovní schůze o nedůvěře vládě ani za zmínku
Třídenní zasedání Poslanecké sněmovny se známým výsledkem vyšlo na 12 milionů korun. Nevadí to v tom smyslu, že byl výborový týden, takže bychom stejně neušetřili – peníze na provoz by se vydaly tak jako tak. Vykuk Grolich ale získal kampaň za veřejné peníze, v čemž ochotně ostatní opoziční strany sekundovaly. Vládní strany k tomu přišly nedobrovolně, jako slepý k houslím.
Neměl by ale Grolich vést kampaň na Vyškovsku, kde kandiduje, místo aby pořád píárkově strašil v hlavním městě? Neměl by dokazovat své skutečné úspěchy hejtmana v kraji, kde je Vyškov? Neměl by makat na hejtmanství v Brně pro dobro lidí, místo aby v Praze točil videa a hrál si v Poslanecké sněmovně na poslance stojíc v čele lidoveckých poslanců, aniž by poslanec byl?
Jan Grolich je vůbec zajímavá postava. Původně stand-up komik. Byl tak úspěšný, že se dal na politiku? Nebo raději teď využívá, co se naučil dříve? Zní jako špatný humor, když říká, že do Senátu kandiduje teď, aby za tři roky vedl lidovce do poslaneckých voleb. To tam asi moc nepobude. Obecně řečeno opozice prohrála, protože schůzka byla moc dlouhá. Vláda měla první den, ministři představili vše, co považují za své úspěchy, připomněli hříchy minulé vlády. Zbytek opozice další dny moc roztáhl, takže z toho neměl nikdo nic.
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Ukradená schůze o nedůvěře. Jak se z ní stal nástroj politické prezentace a obstrukcí
Kdyby si zvolili z každé strany dva poslance, kteří by shrnuli v kostce, co je dle dané nevládní strany problém, mohla být opozice úspěšnější. Takto jen všichni sekundovali lidovci, který chce vyjít jako hvězda jasná, přičemž daňoví poplatníci přispěli dvanácti miliony a poslanci časem, který mohli věnovat jednáním ve výborech a přípravě zákonů. A na to koukají lidi, kteří se snaží uživit a chodí normálně do práce. Komu hodí za to vše hlasy navíc?