To, že mu policie prohledávala kancelář, prý nic neznamená a řeči ministra Jurečky o tom, že za KDU-ČSL by ve vládě neměl sedět člověk, u kterého by museli politici „řešit nějaké pochybnosti“, už také neplatí. Pan Hladík prý též netlačil na starostu Brna-Židenic ohledně privatizace bytů, prý jen informoval o aktuální situaci. Jak se to říká v Kmotrovi? Dal mu nabídku, která se nedá odmítnout.