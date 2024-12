Voláme po dodržování lidských práv a mezitím trpí ta občanská. V Plzni i jinde

Redaktor veřejnoprávní televize rázně přeruší primátora Plzně, který se na obrazovce chystá pojmenovat problém, který v obci mají. Že by podobné problémy neměly být veřejně pojmenovány? Dokonce i senátor Zdeněk Hraba považoval za nezbytné předložit návrh zákona o radikálním postihu bezdomovectví, který vzbudil snad oprávněnou kritiku zleva i zprava.

V praxi by byl asi obtížně realizovatelný, ale argumentovat proti němu tím, že by byla porušena lidská práva? Řádných občanů na klidný život jistě nikoliv… Setkal jsem se s představiteli dvou západočeských krajů, jednal jsem o těchto problémech na pozvání Svazu měst a obcí a všude existuje přesvědčení, že veřejný pořádek v obcích naléhavě vyžaduje řešení.

Právo proti právu

Bezstarostně léta konstatujeme růst počtu vyloučených lokalit, dlouhá léta to do jisté míry oprávněně vysvětlujeme sociální situací některých lidí. Ovšem stále více občanů přestává klidně přihlížet k tomu, že mnozí práceschopní lidé se svoji sociální situaci nesnaží nikterak zlepšit a postačuje jim „situace“ zajištěná štědrými sociálními dávkami. Nehodlají přihlížet k tomu, že mnohdy je část obce vyloučena nikoliv pouze sociálně, ale v mnoha směrech především chováním konkrétních lidí, na které je dosud „zákon krátký“.

Práva by se neměla dostávat příliš proti sobě, ale v obcích se to běžně děje. Lidské právo na azyl, volný pohyb a občanské právo na bezpečí a klidný život. Jako vždy si budeme muset vybrat a není to při posuzování střetu lidských práv žádná výjimka.

Samozřejmě vím, že právem na „pořádek“ se zaštiťovalo mnoho totalitních režimů. Právě proto se však domnívám, že situace už téměř souvisí s demokracií u nás: proč by občané volili ty, kteří nezajistí pořádek? V obci a konec konců i ve státě. Výsledky voleb v několika evropských státech mohou být překvapením jen pro někoho. Abychom se jednou ještě více nedivili…

Nedělejme ze sebe hlupáky

Říká, se, že hlupák je ten, kdo stále opakuje stejnou chybu a očekává jiný výsledek. Německo v nedávné době přijímalo v dobré víře statisíce lidí pod záminkou, že jde o „uprchlíky“ před válečnými konflikty, ačkoliv každému na první pohled muselo být jasné, že se nejedná o uprchlíky, ale o „ekonomické migranty“, tedy lidi hledající lepší život, lepší sociální situaci pro sebe. Takové chování je sice z jejich hlediska pochopitelné, ale sociální systém Německa se z těchto důvodů hroutí. Evropa v tom pokračuje.

Ale zdá se, že občané, nejen v Německu, již toho mají „plné zuby. Přejeme všem lidem na světě lepší život, ale odchodem z jiného kontinentu do Evropy to vyřešit nelze. Tak prostě svět nefunguje. Někteří naši uprchlíci jezdí v luxusních autech a jiní schopní, avšak neochotní bránit svoji vlast, způsobují svým chováním nesnesitelnou situaci v obcích. Starosta Plzně to však „nesmí“ veřejně vyslovit. Ale přesně to je třeba!

Pamatujete před nedávnem na příjezd romských „uprchlíků“ z Ukrajiny? Všichni jsme se jim snažili pomáhat, neziskovky nás poučovali o jejich lidských právech. A kde je jim dnes konec? Nechali si vyplatit sociální dávky, odjeli a udělali z nás hlupáky! A těmi snad být nechceme.