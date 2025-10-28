Lidstvo možná již vymírá, aniž by si toho všímalo. Africká čísla jsou nejistá

I aktuální projekce OSN ale uvádí pro svět porodnost 2,24, což je podle dat Světové banky pro rok 2023 pod globální populační obnovou, která je 2,3 pro svět (ne 2,1 jako na Západě, protože v zemích s vysokým populačním růstem není dobrá lékařská péče, což se odráží ve vyšší mortalitě).
Pro Filipíny projekce OSN uváděly porodnost na ženu kolem 2,7, přičemž podle jiných zpráv to bylo 1,9 nebo dokonce 1,5 (nyní již OSN uvádí 1,88), v médiích se již objevují zprávy, že se bude jednat o globální ekonomický problém.
Zprávy o porodnosti v Africe jsou pak problematické zejména proto, že nejvíc vychází z projekcí OSN, protože sčítání lidu probíhá zřídka. Třeba v Kongu bylo jediné sčítání lidu provedeno v roce 1984.
Kritizovány jsou také výpočty nigerijského sčítání lidu: ,,Nigérie měla své poslední celostátní sčítání lidu, domů a bytů téměř před dvěma desetiletími, v roce 2006. Ačkoli toto sčítání lidu bylo poznamenáno mnoha kontroverzemi, pochybnostmi a kritikou, země zaznamenala 140,4 milionu obyvatel. Jedním z klíčových problémů sčítání lidu byl spor o počet obyvatel, kdy některé státy výsledky odmítly a jiné je schválily.“ (Na Redditu je k tomu post zde a zde.).
V kontextu diskuse radikálního propadu porodnosti v ČR je možná spíše namístě se ptát, proč byla po dlouhou dobu tak vysoká, než se divit, že se propadla na úroveň bližší jiným evropským zemím.
Znepokující se zdá, že se nedaří populaci výrazně zvýšit politickými instrumenty. Jedná se možná spíše o problém kulturní, jak můžeme vidět, souvisí s napětím ve společnosti, třeba v zemi s jednou z nejnižších porodností na světě, Jižní Koreji (kolem 0,75), je zajímavá i zvyšující se polarita mezi mladými muži a ženami, muži se stávají konzervativnější a ženy liberálnějšími.
Autor je spoluzakladatel a jeden z jednatelů Sciencecom Agency.