Vláda, která si vytkla rozpočtovou odpovědnost do svého programu, si za to zaslouží pochválit. Navíc je to nejlepší výsledek rozpočtu od začátku pandemie covidu-19, tedy od doby, kdy se začaly jako na běžícím pásu rozdávat státní podpory nejprve kvůli kompenzování omezení života v rámci hygienických opatření, později kvůli drahým energiím.