Narazil jsem na dokument Pentagonu, který 12. dubna 2001 v 10:22 poslal tehdejší ministr obrany Donald Rumsfeld prezidentu Georgi W. Bushovi a v kopii viceprezidentovi Richardu Cheneymu a poradkyni pro národní bezpečnost Condoleezze Riceové s tím, že jim může připadat zajímavý. Tento jednostránkový dokument, odtajněný a zveřejněný 9. ledna 2009, má název „Předpovídání budoucnosti“ a napsal ho analytik Lin Wells. Je natolik roztomilý, že se o něho musím podělit.
Předpovídání budoucnosti
„Pokud jste byl tvůrcem bezpečnostní politiky nejsilnější velmoci světa v roce 1900, byl jste nejspíš Brit a díval jste se ostražitě na svého odvěkého nepřítele Francii.
V roce 1910 jste byl spojencem Francie a vaším nepřítelem bylo Německo.
V roce 1920 byla první světová válka vybojována a zvítězili jste v ní, právě probíhaly závody v námořním zbrojení s vašimi dosavadními spojenci USA a Japonskem.
V roce 1930 byly smlouvy o omezení námořního zbrojení schváleny, právě probíhala Velká hospodářská krize, a všichni se domnívali, že žádná velká válka do deseti let nebude.
O devět let později druhá světová válka vypukla.
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V roce 1950 už Británie světovou velmocí nebyla, svět vstoupil do jaderného věku a v Koreji probíhala ,policejní akce’.
O deset let později byl politický důraz na údajný rozdíl v počtu jaderných zbraní mezi SSSR a USA, strategický důraz se posunul od masivní odplaty k pružné reakci a málokdo slyšel o Vietnamu.
V roce 1970 byl vrchol vietnamské války už za námi, začínali jsme politiku uvolňování napětí se Sověty a íránského šáha učinili naším chráněncem v Perském zálivu.
V roce 1980 byli Sověti v Afghánistánu, Írán ve spárech revoluce, mluvilo se o našich ,vyprázdněných ozbrojených silách’ a ,období zranitelnosti’, a USA byly největším věřitelem na světě.
V roce 1990 byl Sovětský svaz necelý rok před rozpadem a americké ozbrojené síly v Perském zálivu krátce nato prokázaly, že byly vším jiným než vyprázdněnými, USA se staly největším dlužníkem na světě a téměř nikdo neslyšel o internetu.
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O deset let později byla Varšava hlavním městem členské země NATO, asymetrické hrozby překonávaly geografii a revoluce v informacích, biotechnologii, robotice, nanotechnologiích a vysoké hustotě zdrojů energie předznamenávaly změny téměř nepředvídatelné.
Tím vším chci říct, že si nejsem jistý, jak bude vypadat rok 2010, ale jsem si jistý, že se bude jen málo podobat tomu, co očekáváme, a proto bychom měli podle toho jednat.“
Roztomilé, že?
Pokračování
A víme, co se stalo od té doby, proto pokračujme v duchu Lina Wellse.
V roce 2000 byl zvolen prezidentem George W. Bush, který sliboval skromnější zahraniční politiku než jeho předchůdce Bill Clinton. V dubnu 2001, když Wells psal svůj text, netušil, že nastane 11. září 2001, Bush se stane válečným prezidentem, Amerika vtrhne na Blízký východ, obsadí tam dvě země a zvýší svou vojenskou přítomnost v celém regionu, zpočátku úspěšná válka se stane nepopulární a před koncem prvního desetiletí 21. století bude zvolen prezidentem USA Barack Hussein Obama a Ameriku i svět postihne finanční krize.
V roce 2010 se Obama pokusil restartovat vztahy s Ruskem, začal se s ním přátelit a s Dmitrijem Medveděvem, kterého považoval za „liberála“ ve srovnání se stoupencem tvrdší linie Vladimirem Putinem, podepsal v Praze dohodu o omezení počtu jaderných hlavic. Netušil však, že v polovině druhého desetiletí 21. století Putin zaútočí na Ukrajinu a Obamova vstřícná politika vůči Rusku se ocitne v troskách,
Netušil ani, že za dva roky přijde k moci v Číně Si Ťin-pching, který pravidlo Teng Siao-pchinga, že vůdce strany i státu má být jen deset let, hodí do koše a autoritativní režim vrátí k totalitnímu, ani že po něm nastane v Americe změna politického paradigmatu a prezidentem se stane Donald Trump, což nikdo nečekal.
Na začátku roku 2020 nikdo netušil, že přijde covid-19 a na něj reagující restrikce na dva roky zastaví svět, Trump jako jediný poražený kandidát na prezidenta USA neuzná svou porážku ve volbách. A následně, že Putin rozpoutá otevřenou velkou válku proti Ukrajině, jaká v Evropě nebyla od roku 1945, Trump se vítězně vrátí, přičemž navzdory své kritice údajně hloupých nekonečných válek svých předchůdců na Blízkém východě, rozpoutá válku s Íránem, kterou zatím nedokázal ukončit.
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V roce 2020 jen experti věděli, co je to umělá inteligence, a lidé netušili, že se stane tak závažným fenoménem, že i nový papež o něm vydá svou první encykliku.
Můj závěr? Nejenže nevím, co bude za deset let, ani nevím, co bude v roce 2030, i když už jsme ve druhé polovině třetího desetiletí 21. století. Zaútočí Si Ťin-pching na Tchaj-wan? Použije Putin jaderné zbraně? Zblázní se Trump úplně, nebo jen trochu? Nahradí jej v úřadu někdo z Demokratických socialistů Ameriky, za nějž budeme na Trumpa vzpomínat jako na normálního?
To vše se může stát ještě před rokem 2030. Takže nevím, jak bude vypadat rok 2030, natož rok 2040 a roky po něm. Proto, jak více než před čtvrt stoletím napsal Lin Wells, „bychom měli podle toho jednat“.