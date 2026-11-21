* Jaké byly dva nejhorší sny, které se vám mohly v listopadových dnech roku 1989 zdát o tom, co bude za 37 let?
1/ Že v tu dobu budou ve funkcích prezidenta i premiéra bývalí členové KSČ, navíc oba i s hlubšími šrámy z minulosti, a další budou pořád ve vládě, parlamentu, ve špičkách justice, armády atd. Proč sakra Mojžíšovi stačilo s Izraelity 40 let courat po poušti, aby je zbavil pamětníků egyptského otroctví – a u nás to vypadá na příběh podstatně delší?
2/ Že i za 37 let budete muset veřejně vysvětlovat a kát se, proč jste nebyli na (povinných?) oslavách 17. listopadu na Národní třídě.
* Předseda KDU-ČSL Jan Grolich (ročník 1984) o 17. listopadu zavzpomínal, jak v té době coby pětileté robě statečně pobíhal v Brně po obýváku s vlaječkou v ruce a vykřikoval revoluční hesla, zatímco jeho rodiče pro jistotu zavírali okna, kdyby se to ještě zhouplo. V tu chvíli se trochu zachvěl i příběh Václava Klause (ročník 1941), jak ve čtyřech letech za Pražského povstání na Vinohradech stavěl barikádu.
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Můj hnůj není fuj. Sběratel funkcí Jan Grolich konkretizuje politiku „nových lidovců“
* Kupkova ODS dnes sice se svazáckým zápalem brání konci demokracie, který by jistojistě nastal zrušením koncesionářských poplatků, ale přímo na barikádě zjišťuje, že ďábel nesídlí jen v Průhonicích či v Institutu Václava Klause, ale i přímo v ní samotné. Vnitrostranická platforma Česko.plus, která už se nemůže dívat na pomalé umírání kdysi slavné partaje, navrhuje (mimo jiné) zrušit mediální poplatky a udělat z ČT a ČRo druhý Netflix a Spotify. Je to spíš kudla v zádech, anebo pokus o záchranu defibrilací?
* Připomínám to zde už mnoho let, každé dva roky, kdy se mění vedení Senátu. Jeden předseda (plat 308 700 Kč + náhrady) a 4 místopředsedové (plat 219 300 Kč + náhrady) jsou na komoru, která letos do poloviny listopadu zasedala jen 16 dnů (Sněmovna při stejném počtu místopředsedů zatím proschůzovala 83 dnů) jen rozežraná marnivost. Ale jak říká klasik – je to marný, je to marný, je to marný…
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Jak Topolánek, Nečas, Fiala i Kupka rušili poplatky – a dnes se k tomu ODS nezná
* Senát využil odchodu lidovkyně Jitky Seitlové k dokončení přeměny této komory na ryze pánský klub. Poprvé od roku 2006, tedy po dvaceti letech, není ve vedení žádná žena a na hezčí polovinu lidstva nezbylo žádné místo ani v čele výborů a komisí. Po říjnových volbách, v nichž byla z 27 senátorů zvolena jen jediná žena, by asi bylo logické uvažovat i o tom, aby právo volit do této pánské instituce bylo ženám úplně odebráno.
* Poslankyně ODS a exministryně spravedlnosti Eva Decroix si v televizi postěžovala, jak politika hrubne a množí se urážky. Když jí ale moderátor připomněl, že ona sama nazývá Babišovu vládu svoločí, ohradila se, že na tom trvá, protože není žádná princezna, nazývá věci pravými jmény a umí rozdávat rány. Pak ale bitcoinová princezna musí počítat s tím, že i jí občas přistane na hlavě nějaká ta menopauza.