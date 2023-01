Už bez „mužů Listopadu“. Zmizí poslední osobnosti spjaté s revoluční změnou

Takoví stáli v čele státu 33 let. Ano, i ten, kdo nemá rád Havla, Klause či Zemana, by si měl přiznat, že všichni tři – jakkoliv různí – patří do té kategorie. Už proto, že kdyby listopadu 1989 nebylo, neudělali by politické kariéry.

Ta situace trvala déle než vliv „mužů 28. října“ na dvacet let první republiky, ale letos skončí. Úřady opustí Miloš Zeman a Pavel Rychetský, poslední osobnosti spjaté s revoluční změnou. Kdysi jsme si mohli myslet, že až tito lidé odejdou, veřejná sféra bude již očištěna o relikty minulosti. Prezidentská kampaň ukázala, že tomu tak není, a ukázala i nešvary nové.

Možná těch 33 let prostě nestačilo. Možná si budeme muset počkat na starozákonní odstup 40 let. Tak dlouho museli jít z egyptského otroctví Izraelité, než se zbavili mentality nesvobody. Ale i když se společnost zbaví mentality nesvobody, zjistí, že do ráje je daleko.