Práce v terénu a srážka s umělci. Autorské čtení ve vlaku je výzvou pro tvůrce i cestující

V minulosti se Festival autorského čtení ve vlaku odehrál už jedenáctkrát. Ve dnech 17. a 18. září se pojede znovu, a to z pražského Hlavního nádraží, za účasti dvaceti spisovatelů. V celkem deseti vlakových spojích tak bude možné narazit třeba na Kateřinu Surmanovou, Pavla Renčína, Petru Klabouchovou, Přemysla Krejčíka nebo Jana Kotouče. Ti budou číst na mikrofon ze svých knih – což je, přiznejme si, ve veřejném prostoru vlastně docela vzácnost.
Osobní kontakt je nade vše
V digitální době by se mohlo zdát, že něco jako autorské čtení je už vlastně docela přežitek. Že kdo chce, může si poslechnout audioknižní vydání toho kterého díla v podání profesionálního herce. Jenže čeští spisovatelé si nezřídka ověřili, že bez osobního kontaktu se čtenáři to zkrátka nepůjde. Že marketing českých vydavatelství není stavěný na to, aby je trvale udržoval v povědomí veřejnosti. Některým tvůrcům tak funguje profese jen proto, že jsou neustále na cestách od besedy k besedě, od čtení ke čtení.
|
Je konec čtenářským deníkům? Nezbude než psát je zase z povinnosti
Velký význam pak mají akce, kde se autoři „nečekaně“ ocitnou ve veřejném prostoru. Dokážou totiž zprostředkovat živoucí spisovatele lidem, kteří nemají čas a chuť navštěvovat literární festivaly a kteří třeba svůj oblíbený žánr dosud hledali pouze v produkci zahraniční. Osobně vzpomínám na třídenní happening, kdy jsme s dalšími pěti kolegy v roce 2015 na střídačku psali detektivní román za výlohou knihkupectví v pražském Quadriu. Byla to velmi obohacující zkušenost, kdy jsme měli příležitost opravdu aktivně strávit nějaký čas se čtenáři.
Práce s úskalími
Nicméně jsou tyto happeningy poměrně vzácné. O to významnější je, že se railtripový festival čtení ve vlaku daří realizovat pravidelně už tolik let. Byť to někdy není med ani pro jednu ze zúčastněných stran. Ostatně Emil Hakl o tom napsal moc pěknou povídku s názvem Trainspoking, která je od té doby k poslechu na Vltavě. Tohle čtení je de facto práce v terénu a jako taková má svá úskalí – osobní i technická. Zkouší komfortní zónu autorů, jindy zase jejich trpělivost, někdy vypadne zvuk, nebo se do něj naopak mísí pravidelná hlášení.
|
Nehláškuješ, nejsi náš. Znalost ikonických příběhů a popkultury nás drží při sobě
A pak je tu samozřejmě otázka cestujících. S knihami se to totiž má jako s mlékem. Někdo ho třeba pije rád, ještě to ale neznamená, že kvůli tomu potřebuje vidět krávu. Jiný se třeba o nějaké mléko ani neprosil. Ale tenhle prvek riskantního podniku se týká jakéhokoli umění ve veřejném prostoru, skulpturami počínaje, pouličními festivaly (ne)konče.
Ale je holt doménou kulturní civilizace, že dává člověku neustále na něco narážet. Třeba na odlišný názor a vkus. Čtení ve vlaku je pak unikátní ukázkou toho, jak i literární kultura dokáže bezprostředně interagovat s veřejností, podobně jako kapela na náměstí nebo putovní výstava v ulicích.