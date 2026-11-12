To, co bývalo podivínskou zábavou, se poslední roky mění v trend. Z Čechů se stávají archeologové domácí historie. Té malé, utlučené, která nezní dost nahlas, aby se prokřičela do učebnic.
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Revolta proti nicotě. Generace dospívajících hledí vstříc hrůze, že svět pro ně nic nemá
Nejprogresivněji se v rámci hnutí paměťových vykopávek prosadila románová řada Šikmý kostel. Karin Lednická nevytvořila jen beletrii, knihu inspirovanou minulostí; vytvořila pokračování přítomnosti.
Ke kostelu svatého Petra z Alkantary při jedné z odboček z ostravské silnice zavítali jedinci, pak skupinky a nakonec organizované výpravy. Podívat se, jestli je kostel opravdu nakřivo, jestli se tam naproti ve svahu vážně rozprostírá hřbitov a okolo v náletových keřích a kopřivách práchnivějí zbytky domků. Stará Karviná ožila intenzivněji než ta nová, stávající. Jako kdyby víc záleželo na tom, co už umřelo, než na tom, co se pokouší žít, ale přes zvýšenou smogovou situaci se skoro nenadechne.
Z živého domu
Kultura v úzkém a širokém slova smyslu, tedy plody lidské tvořivosti a vespolnosti, určuje osnovu Z živého domu. Protože co může být živější než kreativita, kreace a někdy i kreatury? Kateřina Surmanová je spisovatelka a novinářka, působila v Lidových novinách coby vedoucí domácí redakce, a nyní se s rubrikou mírně vrací, protože podlehnout pocitu vlastní nepostradatelnosti je snadné. A živé.
A je tu taky Mušov v povídce Kateřiny Tučkové i románu Anny Strnadové, Vltavice Jiřího Štiftera, šest vesnic z Hájíčkovy Rybí krve, co se musely poroučet kvůli Temelínu, a další. Města utopená v přehradách, města pohřbená pod stavbami. O tom, jak zvláště ve 40. a 50. letech radikálně měnila tvář československá urbanistická krajina, chystá přednášku historik Jiří Padevět: v rámci svého hloubání nad dvacátým stoletím upírá pohled tam, kam to táhne tolik dalších očí. Fascinují nás mizející stopy a mizející paměť.
Natočili jsme se směrem dozadu, hotové zástupy Lotových žen, i když tu máme varování, že z ohlížení může člověk zkamenět. Jenomže co když je to obráceně? Co když se nemáme otáčet, abychom si nevšimli, že i to kamení, co na sebe člověk navršil, se obrací v prach?
Proč nás to, co dávno není, tak intenzivně svírá? Proč nám chybí, co jsme nepoznali? Nebo je to zástupná věc? Bojíme se, že taky nebudeme? Bojíme se, že je obludně jednoduché, aby světy zanikaly a lidé zapomínali?
Svár dvou pohledů
V tématu vymizelých lidských sídel, přervaných osobních historií a vyrvaných kořenů se sváří dva společenské imperativy. Na jedné straně mantra pokroku, potřeba vývoje a růstu, ulehčení práce, logické argumenty. Na druhé straně tradice, úcta k předkům a půdě, ke vzpomínkám, rodinné pouto, sentiment, lokální patriotismus.
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Můj fanoušek algoritmus. Jak propojit lidské tvůrce s lidskými posluchači
Nejen na literárním poli se zvedá odpor vůči překotnému zdokonalování, od století páry člověk dvakrát sotva mrkl, a už za něj dělaly stroje, mrkl jednou, a stroje za něj myslí. Píšou maily, statusy na sociální sítě, jedny algoritmy si povídají s druhými, vybírají nám hudbu a film. Zastanou rutinní úkony. Zastanou ty sofistikovanější. Člověk se trochu nudí a hodně bojí. Rozhlíží. A dívá se čím dál víc dozadu, protože tam to aspoň poznává.
V literární teorii platí postulát, že hororovým příběhům se nejlépe daří ve chvíli, kdy se společnost ocitá v ohrožení. Zvenčí dotírá nebezpečí na dosažený a toužený status quo. Když se riziko naplní, obliba hororu upadá. Lidi už se nechtějí bát v zastoupení, pouštět si literární žilou a ulevovat si náhradním plněním strachu v simulovaném, bezpečném prostoru. Hrůza jim vpadla do kuchyní a ložnic reálně a oni uplatňují sebeobranné mechanismy, mentální a fyzické štíty pudu sebezáchovy, co si nacvičili na knižním, případně filmovém trenažéru.
Když víme tohle, o čem pak svědčí, že si tak intenzivně chceme číst o městech, která už nejsou? O domovech, z nichž lidi vyhnala pohodlnější budoucnost. O něčem, co bylo nutné a racionální, ale emocionálně drtivé. Nevratné.
Možná se dá minulost vyměnit za budoucnost. Možná ne.
Literatura pokládá otázky; od toho tu je.
Teď ještě, aby někdo dodal odpovědi.