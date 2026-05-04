Závod o lithium pokračuje. Které země mají předběhnout Česko v těžbě?

Štěpán Hobza
Analýza
Co mají společného britské hrabství Cornwall, portugalský zemědělský region Barroso a český Cínovec v Krušných horách? Ve všech se nacházejí strategická ložiska lithia. Jak to víme? Poměrně snadno. Ve všech třech oblastech se historicky těžil cín a tedy také lithium coby jeho odpadní produkt. Zatímco starověké ani novověké těžaře ale lithium nezajímalo, dnes je považováno za „bílé zlato“.
Vrty firmy Geomet na jednom ze svahů kolem Cínovce. | foto: Ondřej BičištěMAFRA

Lithium z Cínovce v surovém stavu a po vyčištění, jako jemné krystalky
Těžba lithia v Argentině (12. srpna 2021)
Důvod je jednoduchý. Lithium se používá pro celou škálu produktů moderního průmyslu, zejména pro baterie elektroaut či datová úložiště, ale třeba také v psychiatrii jako stabilizátor nálad. To české lithium má pro budoucí těžaře dokonce ještě jednu přidanou hodnotu. V zemi se nachází společně s prvky vzácných zemin yttriem a skandiem, které jsou rovněž považovány za materiály budoucnosti pro své využití v leteckém a elektrotechnickém průmyslu.

Mělo by se na Cínovci těžit lithium?

V neposlední řadě představují politický kapitál, poněvadž je jimi prakticky posedlý americký prezident Donald Trump. Není tedy až tak přehnané, pokud řekněme, že v Krušných horách se nachází zlatý důl budoucnosti.

Celé to má ale jeden háček. Nebo spíš několik. V první řadě ceny lithia notoricky kolísají, poněvadž významným hráčem na trhu je Čína, která díky obřím rozměrům své ekonomiky a státním zásahům může s cenou uměle hýbat, což také intenzivně dělá k likvidaci konkurence. Na Cínovci, v Barrosu ani v Cornwallu se tak zatím průmyslově netěží kvůli otázce rentability.

Byť je kupříkladu české ložisko obrovské (7 milionů tun lithiové soli) a vystačí údajně na 300 let těžby, zrovna tak obrovské jsou investice, které je třeba do projektu napumpovat. Ty v českém případě představují 42 miliard korun, což do značné míry vysvětluje politické tanečky kolem těžařských subjektů, které se do projektu v minulosti zdráhaly zapojit.

Dalším problémem je odpor místních komunit. Na Cínovci se stal notorickým odpor místních ve městě Dubí, v portugalském Barrosu se zase místní zemědělci hrozí nenávratné přeměny krajiny. Na rozdíl od Česka, kde má těžba probíhat 600 metrů pod zemí, se má v Portugalsku kopat v povrchových lomech – zásah do krajiny tak bude podstatně vyšší a tamní region by za pár desítek let mohl vypadat jako jeden velký vykopaný kráter typu Mostecká pánev.

I přesto jsou Portugalci v pomyslném závodu nejdále, poněvadž u nich už se v omezeném měřítku těží. Zatím sice jen v malých objemech a pro keramické účely, ale i to vystačí na to, aby byl Lisabon v současnosti největším evropským producentem „bílého zlata“. Velkokapacitní těžba by tam mohla začít v roce 2028. Nad Českem mají náskok taky Britové, kteří mají jednu zásadní výhodu. Lithium se tam nachází v geotermálních vodách a je tak mnohem snazší na extrakci. Naproti tomu v Česku a Portugalsku je součástí rud a jeho produkce tak bude mnohem nákladnější a technologicky náročnější. Alespoň na papíře je blízko cíli také Česko, které je v konečné fázi schvalovacího procesu a mělo by začít těžit v roce 2027.

Vzhledem k tomu, že o lithiu se tu diskutuje od roku 2017, byl by největší čas. I tak existuje celá řada skeptiků, která tvrdí, že kvůli kolísání ceny lithia se ve skutečnosti na Cínovci nezačne těžit nikdy.

Bude se lithium ve velkém těžit alespoň v jedné z těchto lokalit? Nevíme. Kromě zmíněných zemí existují velmi sledované projekty také ve Finsku či Německu. Jedno je jisté. Pokud Evropa není schopna pro svou proklamovanou zelenou revoluci udělat ani to nejmenší, to jest vykopat ze země její předpoklady, je možno nad ní udělat jen útrpný křížek.

