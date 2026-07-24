Lítý boj o brouka na Šumavě patnáct let poté: příroda vítězí

Boj v šumavských lesích trval téměř čtyři týdny, ale u soudů ještě měsíce a roky. A výsledek? Soudy daly blokádníkům prakticky ve všem za pravdu, a jak připomínají nynější správci parku – příroda také. Místo odlesněné paseky je tu obnovující se les s celým ekosystémem a kůrovec se odtud nijak osudově nerozšířil.
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Divočina s Motoristy. Ne na silnicích a dálnicích, ale o to větší to bude podívaná
Souboj hospodářského a těžařského přístupu k lesu s přístupem vědců a zastánců přirozených procesů se táhne od vzniku šumavského národního parku. Blokáda Na Ztraceném byla ale v něčem zlomová. Policejní zásah byl drsnější než kdy dřív, po protestech a soudech se ale situace výrazně uklidnila, politici dali ochraně přírody volnější ruku a v posledních letech panuje v podstatě klid. Nepochybně tomu pomohl i ústup kůrovcové kalamity, ale také soudní verdikty ve prospěch ochrany přírody a posun v povědomí veřejnosti i místních obyvatel. Divočinu se lidi naučili vyhledávat a oceňovat a Sahara ze Šumavy rozhodně není.
Chystané kácení tehdy objevily hlídky aktivistů a ti upozornili, že správě parku chybějí výjimky ze zákona o ochraně přírody a krajiny a posudek Natura 2000. Protože ředitel správy parku Jan Stráský tvrdil, že tady výjimky zapotřebí nejsou a těžit se bude, rozhodli se aktivisté těžbu blokovat.
Vstupovali do míst, kde se mělo kácet, aby svou přítomností kácení znemožňovali, vázali se ke stromům řetězy spojujícími ruce v železné trubce, aby nebylo možné oka jednoduše přeštípnout, lezli do korun označených stromů. Park po několika dnech povolal policisty a ti je vláčeli z lesa za neutuchajícího zájmu objektivů a kamer médií. Zastánci přírody bez zásahů to nehodlali vzdát – při podobné blokádě o osm let dříve u Pramenů Vltavy vydrželi v lesích dokonce 56 dnů.
Proti aktivistům se nejvíce vymezovali místní starostové a nemalá část obyvatel. Starostové napsali českým i evropským politikům dopis, aby zrušili buď zelené experimenty, nebo národní park. Modravští se rozhodli blokovat blokádníkům cesty do lesa, dřevorubcům přinesli borůvkové koláče jako výraz díků a sounáležitosti, jednoho z aktivistů zasypali kýblem plným kůrovce. Argumentem byl strach z šíření kůrovce, údajný pokles zájmu turistů o území zdevastované broukem a z toho plynoucí obavy o ztrátu výdělků.
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Díky aktivistům se na Šumavu po více než sto letech vrátil vzácný brouk
Výsledkem čtyřtýdenního boje bylo, že Stráského dřevorubci nevykáceli vše, co měli v plánu, dříví navíc zůstalo v lese a posloužilo k jeho spontánní obnově, stejně jako útočiště pro živočichy, houby a mechy. Aktivisté se obrátili na soudy a postupně je vyhráli. Jak spory o zásah policie, údajné napadení policistky aktivistkou, tak o samotné kácení, kterému mělo skutečně předcházet posouzení důsledků a udělení výjimky.
Tečkou byla pokuta, kterou po letech za neoprávněné kácení vyměřila Správě národního parku Šumava Česká inspekce životního prostředí. Jan Stráský odešel do dějin jako ředitel národního parku, který prohlásil, že s přírodou je třeba bojovat. Na Šumavě je teď léta klid, i když těžaři a developeři budou mít na tohle území vždycky chuť a politici jim v tom umějí pomoci.
Byla by to škoda. Hlavně by si měl ale stát nechat zajít chuť tahat do takových věcí policii. V západních Čechách se kdysi spálil s technařským CzechTekem a o pár let později s touto blokádou na Modravě.