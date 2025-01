Hádejte, kde opravují ruské LNG tankery. Přeci v docích Evropské unie

Tyto aktivity jsou prý rozporuplné pouze na první pohled, protože neporušují sankce (lodě neplují pod ruskou vlajkou) a umožňují fungování důležitého článku ruského vývozu LNG, konkrétně se odehrávají v terminálu na poloostrově Jamal v severozápadní části Sibiře. V tomto projektu za 27 miliard dolarů, který přes firmu Novatek většinově ovládá Vladimiru Putinovi blízký ruský oligarcha Gennadij Timčenko (72), drží po dvaceti procentech čínská CNPC a francouzský koncern Total.

Společnost Kpler, která poskytuje globální komoditní informace a jejich analýzy, uvedla, že podle satelitních snímků a údajů z přístavů se loděnice Damen ve francouzském Brestu a dánský podnik Fayard v poslední době starají o servis čtrnácti LNG tankerů typu Arc7 patřících do patnáctičlenné flotily Novateku. Tankery typu Arc7, které jsou vyráběny v Jižní Koreji, přičemž kus stojí 333 milionů dolarů, jsou výjimečné, protože disponují speciálním systémem pohonu, který umožňuje plout i v zamrzlém oceánu.

Flotila neruská jen na papíře

Lodě nesoucí většinou jména ruských badatelů, cestovatelů, námořníků a polárníků plují pod vlajkou Kypru, Baham, Hongkongu a podobně. Tanker Christophe de Margerie plující pod panamskou vlajkou však byl pojmenován po šéfovi francouzského Totalu, který v roce 2014 ve věku 63 let zahynul v Moskvě, když se jeho letadlo při startu střetlo s uklízecím vozem, za jehož volantem seděl opilý Rus.

Tato na papíře neruská flotila vozí LNG po Severním ledovém oceánu v zimním období, kdy ceny plynu jsou nejvyšší. Zakladatel organizace The Arctic Institute Malte Humpert, který působí i jako expert norského listu High North News, řekl, že servis lodí ve zmíněných loděnicích je pro ruský vývoz plynu životně důležitý. „Bez těchto oprav by celá logistika ruského exportu postrádala smysl,“ uvedl Humpert a dodal, že tankery by mohly být opravovány i v jiných docích, ale musely by se značně odchýlit od ideální trasy.

Loděnice Damen potvrdila, že opravovala více lodí, které přepravují ruský LNG, ale zdůraznila, že striktně dodržovala evropské sankce proti Rusku. Od února 2022, kdy Rusko napadlo Ukrajinu, polovinu ze zmíněných čtrnácti tankerů servisovali v docích Damenu, druhou v dánské loděnici Fayard. Většinu lodí vlastní energetické a rejdařské firmy jako například řecký Dynagas, kanadský Teekay či japonský Mitsui O.S.K. Lines, což znamená, že loděnice explicitně neporušují protiruské sankce. Je třeba dodat, že firma Damen deníku Financial Times slíbila, že do budoucna už nemá v plánu opravy dotčených lodí.

Zákaz přečerpávání ruského LNG

Evropská komise mezi svoje hlavní cíle zařadila i postupné ukončení dovozu ruského plynu na unijní trh. Přesto od roku 2022 dovoz ruského LNG do zemí EU láme rekordy. Například loni import ruského LNG činil 18 milionů tun, což je zhruba 25 miliard kubíků. Nizozemský think tank Bond Beter Leefmilieu uvádí, že 85 až 90 procent celkového vývozu LNG pochází z terminálu Jamal. Dohoda zemí EU z loňského června počítá s úplným zákazem přečerpávání ruského LNG v terminálech unijních přístavů od letošního března. Počítá se s tím, že polské předsednictví EU může tyto kroky výrazně urychlit.

Zajímavé je, že unijní státy loni v prosinci v rámci protiruského sankčního balíčku přidali na seznam největší ruskou lodní společnost Sovcomflot, která vlastní i výše zmíněný tanker Christophe de Margerie. (Otázka je, proč k tomuto kroku v Bruselu přistoupili až před měsícem, když válka na Ukrajině zuří už skoro tři roky.) A právě tato loď patřící do patnáctičlenné flotily nepožádala o servis ani ve francouzském Damenu, ani v dánském Fayardu.