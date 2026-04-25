Oblíbené boty Filipa Turka jsou zatraceně in. Jen tak vědět, jak a kam je nosit

Ještě před pár lety dominovaly regálům s trendy obutím sběratelské tenisky, dnes se ale pozornost módního průmyslu přesouvá k botám skromnějším, elegantnějším a vyzrálejším – k loafers, což je obutí kultivovanější než kecky z polyuretanu. Podle módních editorů ze serveru Mr Porter jsou dokonce loafers díky své univerzálnosti botou, kterou by měl vlastnit každý.
Díky péči mohou být nesmrtelné
Loafers totiž balancují mezi casual a formálním stylem a jejich variabilita nezná hranic. Základem jsou hladké minimalistické modely v klasických odstínech černé a hnědé, typické jsou i loafers s jemným nabíráním, s koženou či kovovou přezkou. Běžné jsou také semišové varianty a chlupaté modely v mnoha barevných odstínech i s potiskem tygří nebo kraví kůže.
Jak loafers nosit? Sluší jim formální i volnočasový oděv, nosí se k sukni, plátěným kalhotám i džínám. A protože je svět módy bláznivý, ti nejodvážnější mohou loafers ve volném čase nazout klidně i k teplákům! Oblíbené je nošení naboso, se skrytou ponožkou. Loafers ale fungují stejně dobře i s tenkou barevnou či vzorovanou ponožkou. Mr Porter také zdůrazňuje, že pokud investujete do kvalitně šitých kožených loafers od značek, které se na jejich výrobu specializují, mohou při pravidelné a důkladné péči vydržet i dlouhé desítky let. Mezi ikonické výrobce patří například italský Gucci, britský George Cleverley, americký G.H. Bass & Co. nebo Sebago.
Senior v bomberu, Turek v lakýrkách
Popularitu loaferů potvrzují nejen módní přehlídky ale i celebrity a české ulice. Modelka Gigi Hadid chodí po New Yorku v loafers s džínami a červeným svetrem, zatímco herec Jon Hamm na uvedení seriálu Sousedská tajemství (Your Friends & Neighbors) zkombinoval hnědé loafers s modrým oblekem a hnědou kravatou.
|
V pánské módě vůbec teď mají loafers skutečné žně! Hvězda seriálu Stranger Things Noah Schnapp byl totiž viděn v bledě modrém obleku a v loaferech stejné barvy. A pravděpodobně nejodvážnější styling v poslední době předvedl herec Robert Pattinson, když na premiéru filmu Drama dorazil v bílých hadích loaferech, růžovém obleku a zelené košili.
Skvělou inspiraci lze najít i v ulicích Prahy, kde byl spatřen starší pán s hůlkou – své hnědé kožené loafery obul k šedým kalhotám a červenému bomberu. Na opačném pólu módního vkusu stojí vládní zmocněnec pro klimatickou politiku Filip Turek, který, zřejmě kvůli pohodlí, rád obouvá loafery k oblekům. A má jich širokou sbírku. Jen neumí zvolit správný pár podle prostředí. Lakované loafery Versace z krokodýlí kůže a zlatým řetězem jsou jistě dobrou volbou na automobilové závody nebo na domácí čtení „mnoha desítek tisíc knih“, ale na schůzku vlády by měly mít zakázaný vstup.