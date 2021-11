Názor

Přijde lockdown, či nepřijde? Lockdown se mu říkat nebude, ale vsaďte se, že přijde. Nejde o to, co říkají politici. Stačí se podívat, co se děje v Rakousku či Německu. Potom na čísla šíření epidemie a uvědomit si, že na počet obyvatel jsme na tom hůře. A ostatní našinec odhadne sám.