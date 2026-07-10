Co si počít s mrtvým haj*lem aneb Smrt podnájemníka v londýnském bytě 2

Ronald je z Jamajky, ale žije v Londýně už věky. Od života nechce nic než klid a prachy na gamblování.
Mrtvý podnájemník byl cítit, už když ho Ronald objevil. Nebylo třeba volat záchranku.
Ronald nekouří, chci říct nekouří trávu, ale ne každý musí hulit trávu, aby se choval jako zhulený. Možná to, jak říká náš kámoš, Jamajčan Shawn, Jamajčani prostě mají v genech.
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Jak smrt podnájemníka v londýnském bytě dostala jednoho Jamajčana do prekérní situace
Místo aby zavolal policajty, chodil Ronald kolem jako v mrákotách, držel se za hlavu a skučel. Místo aby o celé věci aspoň pomlčel, vyprávěl o téhle situaci všem svým kolegům.
A ti ho přesvědčili, že povinností každého „černého hocha s rudou krví“ je mrtvolu řádně uklidit. „Byl bys blázen, kdybys to nahlásil!“ křičeli na něj.
Ronald se odhodlal k činu. Opatřil si pytel ze solidního, neprůhledného plastu. To aby nikdo neviděl, co v něm ponese.
Jenže než do něj stačil nasoukat toho mrtvého hajzla, všiml si jeho činnosti další podnájemník. „Mi bylo jasný, že tu něco smrdí!“ prohlásil. A hned se nabídl, že když mu Ronald sníží nájem, rád mu pomůže. Tuhle mrtvolu, když ještě žila, fakt nesnášel. Pořád nechávala binec v kuchyni.
Pytel bylo třeba vynést do schodů, které díky rozmaru dávného architekta vedly z obýváku k bytovým dveřím. S tím Ronaldovi pomohl další podnájemník. A hned se nabídl, že když mu Ronald sníží nájem, předjede autem před dům a odveze mrtvého spolubydlícího, kam si bude přát. Neměl mrtvolu, když ještě žila, zrovna v lásce. Pořád močila na prkýnko.
Kryti noční městskou polotmou a s igelitovými pytlíky na obou značkách (to aby je nepřečetly všudypřítomné kamery) odvezli svého spolubydlícího „někam do lesa“. Napůl mrtví od smradu (kazil se, hajzl, rychle), vykopali jámu, hodili ho do ní a štědře ho posypali granulemi na čištění bazénů (které prý zajistí, aby ho nevyčuchali psi).
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Ale nejspíš ho nikdo hledat nebude. Mrtvý podnájemník patřil k těm ztracencům bez příbuzných a přátel, o kterých nikdo neví, ani v jaké zemi zrovna žijí.
Ronald si uplivl.
A pak přejel očima po kolezích, kteří, shromážděni kolem něj, poslouchali vyprávění s otevřenou hubou.
Načež se smíchy přehnul vejpůl, hýkal a kýval se ze strany na stranu, jak to umí jen Jamajčané z hor. „Vy ste mi to fakt věřili, chlapi? Vy ste cvoci! Jasně že sem hned volal poliše. Nikdo si nemyslí, že sem ho voddělal. Všechno je v cajku. Akorát sem musel z bytu pryč, ale hned mi dali jinej. Jeden pokoj, zrovna tak akorát. Ten starej byl beztak moc velkej.“
Kolegové vědí, že jim Ronald lhal. Jen se nemůžou dohodnout, jestli jim lhal, když tvrdil, že mrtvolu zahrabal v lese, anebo když jim tvrdil, že nezahrabal.