Přímluva za Marka. Mladý Rom ze Slovenska maká tak, že ani nemá čas najít si holku

Mluví skvěle anglicky. Pravda, zná jen tu zjednodušenou, a přitom květnatou řeč, která se vyvinula ve dvacátém století v Londýně mezi lidmi nižších vrstev a všemožného původu. Oficiálně se jí říká multikulturní londýnská angličtina a neoznačuje se jako dialekt, ale jako sociolekt, případně multietnolekt. Podle mých pozorování má tahle řeč řadu, abych tak řekla, čtvrťolektů: v každé čtvrti má trochu jinou podobu. Marek válí croydonským čtvrťolektem a se všemi se skvěle domluví.
Marek je osmadvacetiletý Rom z východního Slovenska. Většina jeho příbuzných zůstala doma „na dědině“, ale část rodiny žije už deset let v jižním Londýně. Dva mladší bráchové tu ještě stihli vychodit školu, Marek začal okamžitě makat. Ještě nebyl v Anglii ani týden, a už pracoval v myčce aut. Byl šťastný, že má robotu – doma na Slovensku bylo pro člověka z dědiny setsakra těžké najít stálou práci. Ve svém nadšení si nevšiml, že mu šéf dává libru šedesát na hodinu – čtyřikrát méně, než byla tehdejší minimální mzda. Nejspíš by tam vydržel dodnes, nebýt toho, že myčku zavřeli a jeho šéfa taky.
Teď už spoustu let dělá v halal shopu. Porcuje skopové, na děsivě vypadající pile krájí hovězí kosti, zapáleně smlouvá se zákazníky o cenu sekané slepice. Žertuje s kolegy za pultem, a i když se mu klíží oči, vypadá spokojeně. Za ty roky se začal podobat svým vesměs pákistánským kolegům, nechal si narůst mocný plnovous a liší se od nich snad jen kulatější tváří a tím, že se za ramadánu nepostí.
Marek je v práci sedm dní v týdnu, od sedmi ráno do deseti večer. Žije v Londýně, ale vlastně Londýn nezná. Nemá čas si tohle město prohlédnout. Dovolenou mu šéf dává, i když neplacenou, a to pak Marek odletí na tři týdny na Slovensko za příbuznými.
Jestli čtu správně jeho zamrkání a nezvyklý lesk v očích, jezdí si Marek na Slovensko pořádně zasouložit. V Londýně nemá ani manželku, ani frajerku, a hledat si nějakou nemá čas. Každý večer padne do postele, a než se naděje, už aby zase vstával.
Navrhla jsem Markovi, že s ním udělám rozhovor do novin. Líbila se mu představa, že bude „slavný“, ale nakonec to odmítl. U článku by musela být jeho fotka, a to Marek prý nemůže riskovat. Co kdyby to viděl jeho šéf? Vyrazil by ho – a co on si pak počne?
Marek přišel do Anglie před brexitem, a tak má, jako evropský občan, právo tu žít a pracovat. Jenže on o tom neví. Maká tak tvrdě a je tak unavený, že nemá sílu ani spočítat, kolik dostává na hodinu, natož si zjistit, jaká jsou jeho práva.
Vzpomínáte na kapitalistické „vykořisťování“ dělníků, jak nám o něm za socíku vykládali? Nerada to říkám, ale je to tak: Marka tu vykořisťují.