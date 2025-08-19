Jak Palestincům pomůže, když aktivisté poničí obraz nebo pár britských letounů?

Palestinská akce vznikla před pěti lety jako platforma lidí, kterým nebyla a není lhostejná situace v Pásmu Gazy. Sami příznivci či členové Palestinské akce by řekli, že bojují proti „izraelskému apartheidu“ a „genocidě Palestinců“. Britská společnost má sama historickou zkušenost s páchaným bezprávím a utlačováním národů, kterým v koloniální době vládla. Najde se v ní proto dost lidí, kteří s utiskovanými sympatizují. Potud je vše v pořádku.
Aby však na situaci Palestinců upozornili, zvolili příznivci Palestinské akce vskutku radikální cestu. V golfovém areálu amerického prezidenta Donalda Trumpa postříkali zeď rudou barvou, poničili střechu britské pobočky izraelské zbrojní firmy a letos v červenci se vloupali do areálu vojenské letecké základny RAF Brize Norton a s pomocí páčidel tam poničili několik letadel. Co neponičili, alespoň postříkali rudou barvou.
Demonstranti v důchodovém věku
Vzniklá škoda byla vysoká, ještě větší byla újma na armádní cti. Nikdo se přece nemůže beztrestně procházet střeženým prostorem vojenského letiště a ničit strategickou techniku. Pomyslný pohár trpělivosti proto přetekl. Ministryně vnitra rozhodla zařadit Palestinskou akci na seznam teroristických organizací. Její podpora je dnes na stejné úrovni jako podpora Islámského státu nebo Hamásu a podle trestního řádu za ni hrozí až 14 let vězení.
Byť toto všechno pět stovek zapálených stoupenců Palestinské akce vědělo, shromáždilo se v sobotu 9. srpna na náměstí před Westminsterským palácem. Přestože policie už od začátku týdne varovala: akce není povolená, účastnit se jí je trestné. Ručně vyrobené plakáty, které měli s sebou, sdělovaly: „Nesouhlasím s genocidou, podporuji Palestinskou akci“. Sdělení bylo jasné a policie zasáhla.
Demonstranti, z nichž řada byla v důchodovém věku, skončili v policejních antonech. Domů pak odešli za příslib, že dalších podobných protestních akcí se už nebudou účastnit a až budou vyzváni, přijdou vypovídat na policejní stanici. Kolik z nich čeká soud a případně jaký trest, není jasné. Z hlediska litery zákona jsou na stejné úrovni jako podporovatelé nejtvrdších teroristů.
Čtrnáctiletý trest jim nejspíš reálně nehrozí, mluví se o půl roce vězení případně o peněžitém trestu. Soudci bezpochyby přihlédnou k dosavadní bezúhonnosti většiny obviněných. Britskou justici ale čeká pěkná řádka soudních procesů a vládu nepříjemné otázky stran svobody projevu. Proč však ministerstvo vnitra sáhlo k tak tvrdému opatření?
V době, kdy ji vedl Jeremy Corbyn, prostoupil Labouristickou stranu duch antisemitismu. S ním bylo spojeno především levicové křídlo strany včetně samotného Corbyna. Ten se stýkal se zástupci Hamásu i Hizballáhu a nazýval je přáteli. Osobně se dokonce zúčastnil ceremoniálu, který měl uctít památku teroristů, kteří se podíleli na útoku proti izraelským sportovcům na olympijských hrách v Mnichově v roce 1972.
Když palestinská ambasáda zveřejnila ze smutečního aktu fotografie, nezbylo mu, než se přiznat. Ve směšné výmluvě však tvrdil, že věnec, který na snímku drží v ruce, na hrob nepoložil. I tak je účast na podivné akci pořádané palestinskou ambasádou v Tunisku více než chucpe, a i to vedlo k volebnímu propadu labouristů.
Rychlý a tvrdý zásah vlády
Když stranu přebíral umírněný Keir Starmer (který ji později dovedl až do Downing Street), slíbil, že partaj od antisemitismu očistí. A to se mu také nejspíš podařilo. Jak to souvisí s Palestinskou akcí? Možná víc, než si myslíme. Mnozí její příznivci jsou dost možná titíž lidé, co v labouristické straně šířili konspirace o židovském spiknutá a další bludy.
Od slov nebývá daleko k činům a byli to právě příznivci Palestinské akce, kdo na severu Londýna a v Manchesteru poničil dveře obchodů židovských majitelů. Ba co víc. Jedním z kousků, kterým na sebe Palestinská akce upozornila, bylo i poničení obrazu někdejšího britského politika počátku 20. století lorda Balfoura. Ten byl vůdcem Konzervativní strany, za kterou zastával post předsedy vlády i ministra zahraničí.
Někdo by namítl: no, a co? Balfour však nebyl terčem útoku jen tak. Bezpochyby byl vybrán jako symbol. Coby šéf britské diplomacie byl totiž autorem deklarace (vlastně to byl dopis, který roku 1917 napsal lordu Rothschildovi), ve které Židům přislíbil přidělit území v Palestině, která byla součástí Osmanské říše, aby si na něm vytvořili svůj stát. A to i proti zájmům a přáním tehdejších obyvatel, tedy Arabů.
Teď ho propalestinští radikálové pomazali rudou barvou krve. Nikdo netvrdí, že všichni členové Palestinské akce jsou antisemitští extremisté, k radikalismu ale nemají daleko. A možná proto vláda Keira Starmera zareagovala relativně rychle a tvrdě. A nijak to nesouvisí s postojem Spojeného království k palestinské otázce.
Britský premiér už oznámil, že země v brzké době uzná palestinský stát a dlouhodobě poskytuje obyvatelům Gazy humanitární pomoc. Je to málo, namítli by radikálové z Palestinské akce. Možná. Těžko ovšem říct, jak Palestincům pomůže, když aktivisté poničí obraz nebo pár britských letounů.
Autor je bývalým zpravodajem Českého rozhlasu ve Spojeném království