Sledují nás! Každá návštěva Kanceláře pro uvádění románových příběhů na pravou míru se počítá

Prohlédla jsem si vůz ve zpětném zrcátku. Byl to jeden z těch mohutných SUV, ve kterých po Londýně bůhvíproč jezdí čím dál víc lidí. Splátky stojí majlant, pojištění stojí majlant, silniční daň stojí majlant, mizerně se s tím parkuje, ale takový vůz zřejmě řidičům propůjčuje falešný pocit bezpečí.

Teda… možná že ne tak falešný. Kdyby řidič v tom monstru za námi jen trošku přišlápl plyn a najel do nás zezadu, nejspíš by ze mě i K. byly placky. Jezdíme v malém, „městském“ autě, které je ekologické, laciné na provoz a skvěle se s ním parkuje. Ovšem radši bych se v něm nepouštěla do křížku s jedním z těch nadrozměrných, velkých jako dům.

Řidič seděl tak vysoko, že na nás shlížel, jak se v Anglii říká, „dolů ve směru nosu“, tedy pohrdavě. Byl to nemladý běloch s přehazovačkou a v ohozu, jaký, pokud se dá věřit detektivkám, mívají v oblibě agenti CIA ve výslužbě, kteří si zařídili byznys jako soukromá očka.

Prohlédla jsem si ho ve zpětném zrcátku. A on, jako by na můj pohled reagoval, trochu ubral plyn a nechal mezi naším a svým autem delší mezeru. Vzápětí jsem odbočila doprava v okamžiku, kdy na semaforu naskočila žlutá. Chlápek za námi na to šlápnul a projel na červenou. Držel se za námi dál.

„Je to jasný!“ řekla jsem. „Jsou nám v patách. Co si počneme?“

Vzápětí chlapík zahnul doleva, zatímco já jsem jela rovně.

„Nesledujou, vidíš!“ řekl K. Zdálo se mi to jen, nebo mu v hlase opravdu zazněla úleva?

Mezi námi, kdykoli se v nějaké knize dočtu, že řidič či spolujezdec vrhl pohled do zpětného zrcátka, hvízdl, pronesl: „Kámo, myslím, že jsou nám v patách“, a sáhl po zbrani, považuju to za dobrou příležitost pro návštěvu Saturninovy Kanceláře pro uvádění románových příběhů na pravou míru. Předpokládám, že před sto lety, kdy po silnicích jezdilo neskonale méně aut než dnes, bylo možné si všimnout „podezřelého“ chování toho či onoho řidiče. Dnes, když po silnicích v několika proudech jezdí celé smečky aut, není obtížné nějaké auto sledovat, zato je skoro nemožné poznat, jestli někdo sleduje vás.

A tak jsme chvíli hráli tuhle stihomamnou hru.

„Ha!“ řekla jsem. „To si fakt myslíš, že je tak snadný je setřást? Prostě si všimli, že o nich víme, a tak vyměnili vůz a řidiče. Koukni na tuhle ženskou v bílým mercedesu. Ona jen dělá, že řídí jak ponocnej, ve skutečnosti má za sebou speciální výcvik. A hele, teď ji vyměnili. Teď se nám v patách drží týpek, co vypadá, že neumí do pěti počítat, ale ve skutečnosti…“

Dobře jsme se do toho vžili a cesta nám utekla jako nikdy předtím. A přitom honička v autech proběhla při pečlivém dodržování pravidel silničního provozu. V Londýně jsou kamery na každém rohu a pokuty jsou mastné.