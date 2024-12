Zuří další kolo války o Čajkovského Louskáček. Více než sto let starý balet nemá nic společného s aktuální situací

V reakci na ruskou agresi vůči Ukrajině před dvěma lety zrušili ve Vilniusu tradiční vánoční představení světoznámého baletu Petra Iljiče Čajkovského. Zklamaní jsou především diváci, kteří byli desítky let zvyklí na tohle představení v předvánočním čase chodit. Náhražka, tedy balet Riccarda Driga „Les Millions d’Arlequin“ je kvalitativně nesrovnatelná, tedy horší, milovníci hudby a tradicionalisté jsou pochopitelně zklamáni. Vánoční zvyk je porušen, avšak vedení divadla trvá na tom, že se k Čajkovskému vrátí až po válce.

Deník The New York Times, který o dalším kole sporů o Louskáček referuje, též, trochu škodolibě, připomíná, že britská národní galerie uspořádala během druhé světové války sérii koncertů děl německých skladatelů, protože ředitel chtěl ukázat, že Britové nebojují proti německému národu a německé kultuře, ale proti Hitlerovi a nacismu.

Autor námětu se narodil v Královci, takže je Putinův agent?

Co je na pohádkovém baletu, který složil skladatel v roce 1892, protiukrajinského nikdo netuší. Autorem námětu byl E. T. A. Hoffmann, německý spisovatel a hudebník, ovšem narodil se v tehdy pruském Královci, dnes Kaliningradu, a tedy ostražití bojovníci na frontách hybridní války v něm mohou vidět také Putinova agenta, vždyť se narodil ve městě, které je dnes ruské.

Neexistují racionální argumenty pro zákaz historických děl, zvláště těch vzniklých před více než sto lety, pokud nepřijmeme nacionální nenávist za svou. A to je důvod, proč pozorně sledovat litevskou debatu. Ano, u nás se vyskytl jen jediný hystericky směšný politik TOP 09 Jiří Pospíšil, který se byl zeptat na ukrajinském velvyslanectví, co smějí hrát čeští umělci. Jenže tohle myšlení nezmizelo.

Ačkoli se naše děti učí už ve škole, že nenávistná nacionální propaganda odhalila svou bezvýchodnost již během první světové války, stále má své proponenty. Rusy tu leckterý publicista líčí jako méněcenné bytosti a leckterý politik si na protiruské rétorice honí popularitu. Jenže rovnice, čím víc urazím a potupím Rusy a Putina, tím víc jsem demokrat, neplatí.

Do role ochránců demokracie se obsazují velmi často politici s cenzurními choutkami a poněkud primitivním myšlením, které připomíná popletené bolševické poučky o zostřování třídního boje. Podporujme Ukrajinu, vyzbrojujme se, abychom odstrašili Putinovo impérium, ale netahejme do toho kulturní poklady minulosti, které s našimi momentálními emocemi nemají vůbec nic společného.

Spíš jsou to jen díla, na nichž si někteří z nás poněkud bezúčelně vybíjejí vztek a frustraci. Podlehneme-li téhle optice, budeme se stále více podobat všem těm režimům, které mají seznamy zakázaných děl, zakázaných autorů a témat k debatě. Nakonec by mohlo někoho napadnout, že by se daly všechny ty „škodlivé myšlenky“ spálit, třeba na náměstí.