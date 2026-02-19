Lynčování není spravedlnost, jakkoli se třeba „lovci pedofilů“ mohou považovat za ochránce slabých

Mnohé bližní pobuřuje, v jaké míře se mohou pedofilové realizovat na sociálních sítích či obecně na internetu, přičemž se tahle aktivita velmi těžko dokazuje. Policie často na základě vágního obvinění nezíská dostatek důkazů a tedy i opravdoví pedofilové mohou někdy zůstat bez trestu. Jenže ani spravedlivé rozhořčení není omluvou pro to, abychom brali spravedlnost do vlastních rukou.
Pokud „lovci“ přepadávali, týrali a okrádali (jednomu sebrali peněženku, „zabavovali“ telefony) domnělé pedofily či v jednom případě drogového dealera, který údajně ošidil jejich kamarádku, je to úplně stejně nepřípustné, jako kdybychom srazili z kola a zmlátili každého cyklistu, který pojede po chodníku, což je proti předpisům. Také si jistě dovedeme představit, jak do třeba autobazarů míří skupiny zklamaných a ošizených zákazníků, připravené lynčovat personál, protože se cítí okradeni. Tenhle postup nelze nazvat jinak než bezprávím a je nutné jej odmítnout.
Stát si monopolizuje právo na násilí, to je banalita, ale nesmíme na ni zapomínat, protože pokud bychom připustili tuhle zkratku k okamžité a lidové pomstě jen na základě pocitu, násilí se bude stupňovat. Tihle „lovci“ naštěstí nikoho nezmrzačili a vzhledem k tomu, že napadení se neobrátili na lékaře a policii, není míra jejich zdravotní újmy zaznamenaná.
Kolektivní vymezování nikam nevede
Ale i tak je problém v tom, že pomocí provokace dokázali „lovci“ především sami sobě, že dotyčný je pedofil. Před soudem provokace jako důkaz neobstojí a jejich počínání moc nepomohlo ani policii. Pokud obžalovaní „lovci“ tvrdí, že nevěří policii a fakticky ukázali, že nevěří ani soudům, protože se rozhodli svévolně trestat, pak nás může uklidňovat jen to, že případ je ojedinělý.
Dnešní doba a způsob komunikace prostřednictvím sociálních sítí v lidech vyvolává pocit, že jsou středem vesmíru a „žijí“ v obklopení jen podobně smýšlejícími. Expertní názory, „staré postupy“ či dokonce právní normy se mohou jevit jako nedostatečné, zastaralé a neúčinné. No a končí to násilím.
Vybízet ke zdrženlivosti při debatách, zvláště pokud jde o odsudky bližních, je v dnešní době asi pošetilé, nálepkuje se bez rozmyslu na internetu, na sítích i ve veřejném životě. A protože tak velmi jednoduše můžete kohokoli veřejně označit za veřejného nepřítele, dezoláta, škůdce demokracie a já nevím co ještě, vyvolá to následně pouze frustraci, neboť nálepkování bývá spíš než výsledek důkladné analýzy výrazem kolektivního vymezování proti někomu. To zpravidla k žádnému výsledku nevede, nálepkováním nepřesvědčíte ani své odpůrce, aby změnili názor, ani státní orgány, aby proti nim zasáhly. Z toho plynoucí frustrace pak vede ke zkratům.
Odpusťme si násilí i ve veřejných projevech a nezpochybňujme tak často a tak lehce policii a soudy. Věřme, že dělají, co mohou, a nemají to snadné. Svévolné násilí je cestou do pekla.