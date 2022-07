Lovelockova Gaia. Zemřel vědec, který oživil spirituální vztah k Zemi

Lovelock byl pestrou osobností. Univerzitní kvalifikaci získal v chemii, medicíně a biofyzice. Tím ještě ladil s lidmi o generaci mladšími, kteří zakládali Greenpeace. Ale vymykal se ze současných ekologistů, kde převládají absolventi společenských oborů nad přírodovědci. On bral přírodu vážně, i když působil v geoinženýrství nebo pracoval pro NASA.

Jako takový dospěl k poznání, že Země je samoregulační systém. Což tuší každý, kdo se nějak dotkl geologie, geochemie či deskové tektoniky. Tím, že se liší oceánská a pevninská zemská kůra, že oceánská (s vrstvami uhlíkatých schránek živočichů) se podsouvá pod pevninskou a že sopky pak uhlík opět vyvrhují, vzniká uhlíkový cyklus. A také samoregulační systém, který Zemi odlišuje například od Marsu, již mrtvé planety. Lovelock tuto hypotézu nazval po řecké bohyni teorií Gaia. Tím ale nahrál alternativcům, ezoterikům, teosofům či vyznavačům hnutí New Age. Těm, kteří si „samoregulační“ vykládají jako „žijící“, ba „s vlastním vědomím“.

Teorie Gaia převálcovala vědce Lovelocka a v očích radikálů se on sám stal dokonce kacířem. To když dospěl k přesvědčení, že emise narušují samoregulační schopnost Země již tak, že se s tím musí něco dělat. Otevřeně začal podporovat bezemisní jadernou energetiku, čímž narazil na článek víry nového náboženství. Patří k ironii dějin, že muž, který svou teorií Gaia oživil spirituální prvky vztahu k planetě Zemi, ke konci života sám kritizoval ekologisty za to, že se z jejich hnutí stává nové náboženství.