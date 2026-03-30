Těžký život aktivistův a účet za podpálenou zbrojovku

Jiná věc je, že se do podpálených zbrojovek nepříjemně pletou policajti. Aktivista se neubrání nepříjemnému pocitu, když pak v médiích čte, že mu hrozí dvacet let vězení, v krajním případě doživotí. Samozřejmě, že se žádná kaše nejí tak horká, jak se uvaří. Kdyby se měla splnit každá mediální predikce typu „hrozí trest ve výši en roků vězení“, musela by se česká kotlina proměnit v jedinou obrovskou káznici, aby všechny vězně ubytovala. Ale i když to aktivista ví, tísnivým pocitům se nevyvaruje.
Ono pak hodně záleží na tom, jaké zbraně zbrojovka vyrábí a komu jsou určeny. Tím se dostáváme ke konkrétnímu případu, který je v čerstvé paměti. Podpálená zbrojovka vyrábí drony pro Ukrajinu, kdežto aktivisté ozbrojení sirkami a kanystry s benzínem si mysleli, že vyrábí pro Izrael. To je šlamastyka!
Výroba dronů pro Ukrajinu je činnost záslužná, veřejností většinově podporovaná. Dokonce je hodně podporovaná s malými výjimkami, jako je bývalá ministryně obrany Jana Černochová, která dokázala dodávky dronů pro Ukrajinu odstřelit i bez kanystru s benzínem. Takže v tomto kontextu není vidina tvrdého flastru zas tak nereálná.
Jenže při výměře trestu se posuzuje motiv. V očích vylepovačů aktivistických letáčků je druh vstupující s kanystrem v jedné ruce a sirkami v druhé něco jako požárník z Bradburyho románu 451 stupňů Fahrenheita. Očistným plamenem chce vymýtit zlo, to je jeho motiv.
„Pro posouzení je klíčové, zda se tam skutečně vyrábělo pro Izrael,“ píše ve svém rozboru v Deníku Referendum 27. března Jakub Patočka. Ve finále svého článku dovozuje, jak je třeba vyhladit Izrael, toto „monstrum, v podstatě sadistického masového vraha převlečeného za národní stát“. Aktivističtí požárníci se možná spletli. „Jestliže je pravdivá verze zbrojařů, pak to na celou akci vrhá mimořádně nepříznivé světlo a v podstatě není mnoho prostoru, jak ji hájit,“ píše Patočka.
Pokud ale v případu přece jen vazby na Izrael jsou, pak jsou požárníci hrdinové a mají zásluhu na procesu, který vede ke konečnému řešení izraelské otázky, jak si ho soukromě kategorizuji.
Připadá vám to normální? Pokud ano, je to normální. Dovedeme se hněvat nad liknavým „vyrovnáním s komunistickou minulostí“, ale v médiích, ve školách, v nevládních organizacích sílí proud, který mrtvou ideologii komunismu v plném rozsahu nahrazuje. Aniž to někoho zneklidňovalo… protože je to normální.
Snad se s tím naši potomci vyrovnají. Aktuální to začne být tak za sto let, až budou trosky uklizeny a začne se rozvíjet nový život.