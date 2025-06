Když bouda drží hladovku. Nestačila by k vjezdu závora a poplatek?

Majitelé Luční boudy v Krkonoších se rozhodli „zavřít“, tedy poskytovat služby jen ubytovaným hostům. Pro podnik, který běžně za rok na hřebenech, kde jinak moc možností k občerstvení není, obsloužil 300 tisíc turistů, je to poměrně citelná ztráta.

Boudaři protestují proti opatření národního parku, který údajně dává příliš velké pokuty (až 20 tisíc korun) jejich dodavatelům za vjezd – a hotel je tedy obtížné zásobovat. Mluvčí Krkonošského národního parku Radek Drahný argumentuje, že opatření platí už dlouho, jen se nyní efektivněji vymáhá, protože na cestě funguje zařízení rozpoznávající automaticky registrační značky aut. A že správa parku si to nevymyslela, ale jen plní platný zákon.

Vyřízení povolení pro vjezd trvá 31 dní. Jak tam chcete dostat řemeslníka v případě nějaké havárie?

Podotýkám, že podnikatelé uzavřením svojí chaty protestují i za cenu toho, že se tím vzdávají podstatné části zisku. Vlastně je to taková „podnikatelská hladovka“. Na otázky, jak dlouho uzavření bude trvat, odpovídají majitelé boudy Klára Sovová a Stanislav Beneš, že sami netuší. Pokuta 20 tisíc korun za jeden vjezd je sakramentsky vysoká. Představte si, co byste asi museli provést, abyste ji v této výši dostali třeba za dopravní přestupek.

Vítaný azyl ve vánici

Rovnou napíši, že pravda je podle mě spíše na straně majitelů Luční boudy. Hlavně z toho důvodu, že u takhle tradičního a v dané lokalitě ojedinělého zařízení je ve veřejném zájmu, aby mělo nějaké rozumně nastavené podmínky pro svoje podnikání, které se evidentně odehrává v dosti specifickém režimu.

Z vyjádření Krkonošského národního parku vlastně vyplývalo, že jiní majitelé chat se regulím přizpůsobili, jen ta Luční pořád rebeluje. No jo, jenže zatímco ti ostatní nejspíš zásoby odvezou v zavazadlovém prostoru džípu, tak Luční bouda je monstrum s kapacitou 150 lůžek.

Kdo někdy viděl sobotní MF DNES, ví, že píši tipy na výlety. A může namítnout, že „Pokorný chce na pivo do Luční boudy“. Dobře, ale znovu připomínám, že nejsem zdaleka sám. Je to tři sta tisíc hostů.

Po pravdě řečeno, když tam onen zákaz vydrží i během zimy, pak už doslova „půjde o hubu“, protože bouda ve vánici může poskytnout azyl a možnost ohřátí poutníkům na konci sil. Koneckonců jeden dávný majitel boudy má na dohled od ní u silnice křížek, protože tam kdysi zmrzl v mlze. I když samozřejmě přijímám argument, že za ten akt zavření boudy národní park přímo nemůže, bylo to dobrovolné rozhodnutí majitelů.

Hlavně jde o kontext. Kauza Luční bouda je zatím asi největším střetem podnikání a ochranářů přírody v této zemi. Proti tomu je spor, jestli se bude zachraňovat ruina Roklanské chaty v divočině Šumavy, jenom malichernost. Jsem zvědavý, co udělá v případě Luční boudy ministr životního prostředí Petr Hladík, tedy jestli vůbec něco udělá. Ale měl by. Místní ochranáři a Luční bouda se – eufemisticky řečeno – hodně nemají rádi a je skoro otázkou, jestli KRNAP dokáže ve správním řízení zůstat objektivní.

Sovová, Beneš a Drahný se v úterý střetli v pořadu Rozstřel na iDNES.cz a handrkovali se tam skoro o každé vjíždějící auto. Z vysílání mimochodem vyplynulo, že stávající situaci nepovažuje za dobrou ani ministerstvo životního prostředí, protože ministr s paní Sovovou už jedná.

Fascinující je (což tam i padlo), že vyřízení povolení pro vjezd trvá obvykle jedenatřicet dní. Sovová argumentovala, že je tak prakticky nemožné dostat k nim řemeslníka, pokud dojde v boudě k akutní havárii. I ČEZ má problém se tam dostat.

Dříve fungoval celkem praktický systém jakýchsi papírových certifikátů – povolenek, kterou člověk dostal, měl ji v autě a jel. Ale ochranářům přírody se zdálo, že se vjezdy příliš nadužívají.

A to se ještě má zřídit další národní park Křivoklátsko, proti kterému protestují tamní obce. Teď už se jim nedivím. Co když pak najednou správa nového parku přijde i tam s tím, že někde bude „lovit“ auta a pokutovat?

Paradox je, že na Luční boudu vede asfaltová silnice a auto, které po ní jede, snad tak moc přírodu neponičí. Mluvčí KRNAP Drahný opakuje, že hřebeny Krkonoš u Luční boudy jsou tím nejcennějším, co máme. Jistě, nikdo nechce Krkonoše nekontrolovaně kolonizovat, ale jsme ve 21. století, kdy musí fungovat nějaká infrastruktura. Ani v Krkonoších nejde zakonzervovat středověk.

O omezeních spojených s ochranou přírody se u nás dosud moc nevedla žádná veřejná diskuse, snad jen trochu na Šumavě. Bum, ochranáři zavřou cestu a veřejnost to strpí. Na diskusi je proto nejvyšší čas.

Kdyby bylo po mém, povolil bych vjezd k Luční boudě do jisté míry všem. I když uznávám, že by to nemělo být úplně živelně – tedy třeba v režimu, jaký je pod Pradědem na Ovčárně, kdy je tam závora a poplatek, aby byl přístup alespoň trochu regulován. A bylo by. I když na Ovčárnu se platí za vjezd brutálních 800 korun.

Se zrušením zákazů vjezdu počítá i pozměňovací návrh skupiny poslanců ODS, který momentálně leží ve Sněmovně. Původně patřil k zákonům, kterých si nikdo nevšímal, teď ale bude nejspíš patřit k těm úplně nejsledovanějším.