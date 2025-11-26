Ludvík Svoboda byl dobrý voják, ale mizerný politik. Málem byl obviněn ze sabotáže

V Národním archivu uchovávají přes pět set krabic, které obsahují řády a vyznamenání generála Ludvíka Svobody. Sovětské, britské, francouzské, americké, které často získal jako jediný Čech v historii. Carské a legionářské často obdržel za boj proti bolševikům, ty ostatní jako velitel a účastník bojů u Sokolova, Kyjeva nebo na Dukle. Nebo jako uznání jeho válečných zásluh a schopností.
Řád Lenina získal za boje u Sokolova, první bojové vystoupení Čechoslováků na východní frontě. Další slavný řád, Suvorovův, získal za boje u Kyjeva. Obdrželo ho jen dvanáct cizinců. Svoboda má tyto řády dva, druhý dostal za boje u Bílé Cerekve.
Pak je tu ještě jeden Ludvík Svoboda. Voják, který se stal státníkem. Jako ministr obrany přihlížel, jak se armáda podílí na divokém odsunu Němců, nevystoupil proti komunistickému puči v únoru 1948 ani proti čistkám v armádě. Ta byla do té doby přísně apolitická. Jen sledoval, jak jsou z ní vyhazováni lidé s jiným názory, často jeho přátelé, kamarádi z fronty. Aby se sám nestal obětí, vstoupil do komunistické strany v roce 1948 také. Stal se komunistou, jedním z těch, proti kterým kdysi bojoval.
Ministrem národní obrany byl do odvolání v roce 1950, pak byl v roce 1952 zatčen, vyšetřován a po dvou měsících vazby propuštěn a poslán do výslužby. Jen náhodou unikl obvinění ze sabotáže plnění Košického vládního programu v armádě. Z iniciativy Sovětů byl rehabilitován a vrátil se načas znovu do armády, za úkol už neměl velet, ale zpracovat své vzpomínky. Pak byl definitivně v roce 1959 poslán do výslužby.
Smutný osud rodiny
Kdo chce Svobodu soudit, měl by znát i to, co se za války odehrálo u něj doma. Právě osudy jeho rodiny v okupované zemi ho poznamenaly. Syn Miroslav byl za odbojovou činnost uvězněn a zavražděn v Mauthausenu. Tchyně, dva švagři a synovec byli rovněž nacisty vězněni a zavražděni. Patnáct dalších příbuzných bylo internováno. Manželka Irena s dcerou Zoe unikly perzekuci a skrývaly se až do konce války u statečných lidí.
Svoboda se z výslužby ještě jednou vrátil. Když se na jaře 1968 stal prezident Antonín Novotný nepřijatelným, hledal se někdo na jeho místo. V systému komunistického státu šlo jen o čestnou funkci bez reálného politického vlivu. Moc totiž držel první tajemník komunistické strany.
Svoboda měl všechny předpoklady. Byl národností Čech, když prvním tajemníkem strany byl Slovák Alexander Dubček. Byl respektovaný zasloužilý veterán a předtím legionář. Měl i podporu z Moskvy. Ke svým sedmdesátinám obdržel v listopadu 1965 od šéfa sovětských komunistů Leonida Brežněva mimořádně hvězdu Hrdiny SSSR, vyznamenání, které mu na generálské uniformě zatím chybělo.
Přestože byl obecně považován za zastánce reforem pražského jara, kapitulantský moskevský protokol podepsal bez výhrad, a dokonce další účastníky jednání hrubě tlačil k souhlasu se sovětskými podmínkami. Nikdy okupaci neodsoudil. A pomohl prosadit do funkce prvního tajemníka ÚV KSČ Gustáva Husáka, který nahradil Dubčeka. Tečku za jeho kariérou udělal speciální zákon, který zbavil nemocného Svobodu úřadu v roce 1975.
Takže padouch, nebo hrdina?