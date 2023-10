KLAUS: Jak stále častěji skáčeme do tmy. Slavný výrok von Misese by neměl být zapomenut

Bylo to ve chvíli tzv. normalizace, kdy se o jednom z největších obhájců svobody a volného trhu mluvit skoro nemohlo. Vzpomínám, že náš tehdejší deník Lidová demokracie (spojený s komunisty tolerovanou Československou stranou lidovou a nijak ekonomicky, a už vůbec ne protržně orientovaný) otiskl třířádkovou zprávu, že ve věku 92 let zemřel v New Yorku Ludwig von Mises. Jako jediné médium u nás.

Zdálo se mi, že to je jako zpráva z minulosti. Nebylo nás mnoho, kteří jsme tehdy Misese studovali a kteří jsme jím byli naprosto oslněni, ale pro všechny z nás byl Mises naprostou minulostí.

Jeho první slavná kniha, kterou publikoval ve věku 31 let v roce 1912 pod názvem The Theory of Money and Credit, byla originálním příspěvkem k monetární teorii a k makroekonomii vůbec. Když jsem se prvně setkal s ekonomií, zdála se mi už tehdy být prehistorií. A najednou jsem v říjnu 1972 objevil, že Mises žil až do této chvíle. Ve své „mladické“ nerozvážnosti jsem ještě nechápal rozměr lidského života.