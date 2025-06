Když se muzea mění v lunaparky: tahle atrakce už je tu navíc

Glosa 11:00

Se ženou a dětmi si projdeme expozici. Muzeum Lega v Kutné Hoře už známe, takže to bereme trochu svižně. Moc dobře víme, že naše děti se nechtějí ani tak koukat jako si hrát. Takže nakoupíme limonády a jdeme se přesunout do venkovní herny. Už to zkrátka máme vychytaný, říkáme si. Ostatně, ono není zase tolik expozic, které by zajímaly děti stejnou měrou jako dospělé. A najít na letní dny společný (a alespoň trochu kulturní) zážitek může být pěkný oříšek. My si jako rodina oblíbili tohle muzeum. Tedy, než přistavili tobogán.