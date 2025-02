Vítejte v éře lží a konspirací. Fakta ztratila význam, logiku válcují emoce

Žijeme v době, kdy si každý z nás může na webu během několika sekund ověřit skoro jakékoliv tvrzení. Dalo by se proto čekat, že politici prohlašující zjevné nepravdy nebudou mít šanci. Kupodivu je to opačně. Lži a nesmysly se pro nejrůznější exoty staly prostředkem, jak získat popularitu a dosáhnout zvolení do veřejných funkcí. Nejviditelnější příklad z poslední doby je samozřejmě americký prezident Donald Trump. Jeho lživé a zavádějící výroky dostaly dokonce svoje vlastní heslo na Wikipedii.

Pro Evropany je momentálně nejzajímavější Trumpovo tvrzení z 19. února 2025. Prohlásil, že Ukrajinci neměli začínat válku s Ruskem. Měli raději uzavřít dohodu. Je to zjevný nesmysl.

Válku začali Rusové. Udělali to navzdory nejméně dvěma mezinárodním dohodám, v nichž se zavázali k opaku. Mnoho lží nejoranžovějšího muže světa je však spíš bizarních nebo legračních.

Podle CNN si Donald Trump například vymyslel, že byl zvolen Michiganským mužem roku. Nebyl. Proč ale tvrdí zrovna takovou kravinu?

Stejný zdroj zmiňuje i prezidentovo lživé tvrzení, že během jeho prvního inauguračního projevu v roce 2017 nepršelo. Lít prý začalo, až když domluvil. Pršelo, už když řečnil. Koho však taková prkotina zajímá?

Střelba do vlastních řad

Jiná bizarní zdokumentovaná Trumpova lež má být, že zvuk větrných elektráren způsobuje rakovinu. Nezpůsobuje, Což mě přivádí k oblasti lidského zdraví. Trumpova administrativa rozhodla o vystoupení Spojených států ze Světové zdravotní organizace (WHO). Její členskou zemí přitom zůstává třeba i teokratický Írán se svým de facto středověkým viděním světa.

Proces opuštění WHO má trvat rok. USA však už od 24. ledna přestaly sdílet data o momentálně cirkulujících kmenech chřipkového viru. Na podkladě těchto dat z celého světa každoročně vznikají chřipkové vakcíny. Aby fungovaly, musí být totiž vyladěné na konkrétní variantu infekce.

USA jsou přitom zrovna teď přibližně v polovině velmi vážné chřipkové epidemie. Nakažlivým neduhem už onemocnělo 29 milionů Američanů. Šestnáct tisíc jich zemřelo. V Trumpově kabinetu však má špatný zvuk jakékoliv očkování.

Post ministra zdravotnictví v něm totiž zastává jeho odpůrce Robert F. Kennedy Jr. (RFK). Minulý týden zastavil kampaň právě na podporu vakcinace proti chřipce. Proslul například pavědeckým a rasistickým tvrzením z roku 2021:

„Neměli bychom černochům podávat stejné dávky vakcín jako bělochům, protože jejich imunitní systém je lepší než náš (míněno bělochů, pozn. red.).“

Epidemie na Samoi

RFK rovněž prosazuje podivnou teorii, podle níž lymská borelióza vznikla jako biologická zbraň. Tvrdil také, že americké úřady povolily vakcínu proti covidu bez vědeckých důkazů. Obojí jsou nesmysly. V roce 2019 propagoval RFK odmítání očkování proti spalničkám na Samoi. Na souostroví se zhruba dvěma stovkami tisíc obyvatel následovala epidemie této nemoci. Infekce zasáhla 5 700 lidí, z nichž 83 jí podlehlo.

U všech zmíněných výroků se dá snadno dohledat, že jsou nepravdivé. Voličům to je však zjevně jedno. Dalo by se napsat, že Američané jsou svérázní. Nepoužívají ostatně ani metrický systém. Místo něj se dobrovolně moří se se stopami, palci, librami a kameny (míněna jednotka hmotnosti) nebo dlouhými tunami.

Podobná věc se dá ale pozorovat i u nás. Bývalého českého prezidenta několikrát usvědčil nezávislý soud ze lži. Bývalý premiér zase tvrdí, že nespolupracoval s komunistickou StB, ačkoliv se k tomu před lety sám veřejně přiznal v televizi.

Všem těmhle magorům a lhářům spousta lidí dál důvěřuje. Proč? Jedno vysvětlení by mě napadalo. Nemohu ho ale uvést. Mezi čtenáři mohou být i dámy.