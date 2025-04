Má břevno v oku Amerika, či Evropa? Některé naše činy lze považovat za nešťastné

Je známou pravdou, že USA dlouhodobě kritizují evropské členy NATO, že neplní alianční závazky a USA musí tyto závazky dofinancovávat. Považuji za nešťastné, když se dnes řada evropských politiků demonstrativně odtahuje od Donalda Trumpa, když jeho poradce vyslovil možnost „za této krize důvěry a po desetiletí neplnění evropských závazků“ NATO opustit. Považuji za nešťastné, když některé evropské státy demonstrativně odstupují od nákupu stíhaček F-35, už jen proto, že letadla s podobnými schopnostmi nikdo v Evropě neumí vyrobit.

Je známou pravdou, že USA dlouhodobě varovaly Německo před stavbou plynovodů Nord Stream 1 a 2, a dokonce uvalovaly sankce na firmy, jež se na stavbě podílely. Před pár dny jsem měl možnost navštívit centrálu NATO v Bruselu a nevěděl jsem, co odpovědět americké delegaci, když říkala: „Za tři roky války na Ukrajině vydaly evropské země za nákup plynu a ropy z Ruska víc peněz než na pomoc Ukrajině.“

Vytýkáme-li slovenskému premiéru Ficovi, že až do konce loňského roku odebíral ruský plyn přes Ukrajinu, tak my, kteří jsme se demonstrativně od ruských zdrojů odstřihli, nakupujeme dnes „belgický“ plyn a zásobníky v severních přístavech plníme „indickou“ ropou. Ale jak říkají představitelé státního podniku ČEPRO: „Ta indická ropa má úplnou náhodou stejné složení jako ta ruská, což vyhovuje našim rafineriím.“

Považuji za nešťastné, že až třetí rok války na Ukrajině a až po úvahách o odchodu USA z NATO si EU začíná uvědomovat, že musí investovat do obrany. Zároveň zjišťuje, že nejen Evropská centrální banka, ale i mnoho dalších evropských bank má ve svých vnitřních předpisech zákaz investovat do „špinavé“ zbrojní výroby. A tak teď najednou summit stíhá summit, lídři se scházejí a předhánějí se, kolik miliard je potřeba dát na obranu. Až do vyjádření Elona Muska o možném opuštění NATO svolat takový summit nikoho nenapadlo. Kocourkov...

Považuji za nešťastné, že pro špičky EU jsou závazky Green Dealu a radikální dekarbonizace důležitější než společná obrana. S chabou podporou bank, drahými energiemi a obrovskými regulacemi budeme stěží budovat evropský obranný průmysl. Diví se někdo, že zbrojní průmysl politikům nevěří?

Všichni vojenští experti se shodují, že minimálně deset let se bez podpory USA a NATO v evropské kolektivní bezpečnosti neobejdeme. Neurážejme proto Trumpa a jeho administrativu, když víme, že EU nemá protiraketovou obranu ani potřebnou logistiku a podporu a spolupráci USA nutně potřebujeme. Považuji za pozitivní, že v centrále NATO v Bruselu se americká delegace ani slovem nezmínila o možném opuštění NATO.

Ale naopak. V souvislosti s vyjednáváním příměří je známo, že některé evropské státy s podporou Německa jednají o obnovení provozu nepoškozeného Nord Stream 1 a obnovení dopravy ruského plynu přes Ukrajinu. Kdo tady má břevno v oku svém?

Autor je senátor ODS a starosta Hluboké nad Vltavou.