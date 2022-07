Má Fiala plán B pro předsednictví? Evropané nahlížejí Rusko ze stále širšího úhlu

Petr Fiala mluvil logicky a nelze mu to vyčítat. Lídr, který se právě ujímá evropského úkolu, ho nemůže nahlas zpochybňovat. Ale mimo kamery a mikrofony by měl dbát i na jiné věci. Na to, co se skutečně děje na ukrajinském bojišti. Na to, jak se posouvají společenské postoje v samotné EU. Na argumenty, které zatím nezaznívají ani moc nahlas, ani od lidí s politickým mandátem, ale uchytávají se.