MACHÁČEK: Americký otisk na ústupu. Vliv USA na Blízkém východě se zmenšuje

Vývoj na Blízkém východě se jakoby dostává do starých a povědomých kolejí. Další kola násilí, mediální důraz jen na civilní oběti, demonstrace po světě, nabídky zprostředkování jednání a opět dohady o tom, co má správného udělat Washington.

Podle komentátora deníku The Wall Street Journal Waltera Russella Meada mohou USA udělat dvě chyby. Hrozí, že přehlédnou zafixovaná fakta izraelsko-palestinských vztahů a též mohou podcenit změnu geopolitické dynamiky v regionu a ve světě.



Sto let konfliktů

Izraelsko-palestinské nevraživosti jsou velmi staré. První masové násilí vypuklo už v roce 1920 a od té doby se sto let střídají intervaly klidu, epizody násilí a marné pokusy o mírová řešení. Stejně to bude tentokrát. Násilí vyhoří a nějaké příměří přijde.

Další fakt, který se nemění, je, že mírová jednání k ničemu nevedou. Sto let konfliktů také znamená sto let nekonečných mírových jednání. Vyzkoušely se už skoro všechny návrhy: dva státy, jeden stát, konfederace s Jordánskem a konfederace s Jordánskem a Sýrií. Jásir Arafat akceptoval dohodu z Osla z roku 1993 směřující ke dvěma státům, ale Hamás formálně uznává pouze cíl spojení Izraele, Západního břehu a Gazy do jednoho státu pod islamistickou vládou. Podpora pro dva státy klesá mezi Palestinci i Araby, ale žádná jiná realistická alternativa se dosud nevynořila.

Třetí pevný fakt je, že síla Palestinců je v jejich odolnosti. I v exilu i poražení se jaksi odmítají poslušně vypařit. Budou i nadále odolávat a schopnost mobilizovat mezinárodní veřejné mínění patří a bude patřit mezi jejich klíčové dovednosti. Síla Izraele je také zřejmá. Fungující stát s technologickou, vojenskou a špionážní převahou – to je naprosto zřejmé. Izrael umí zařídit, že palestinská rezistence k ničemu nepovede, ale neumí zařídit, že zmizí. Palestinci mohou prodlužovat konflikt do nekonečna, ale nikdy nedosáhnou svých politických cílů.

Vývoj na Blízkém východě ale přidává do hry další faktory. Nevíme ještě, k čemu to povede, ale nové skutečnosti změní geopolitickou realitu a dynamiku konfliktu.

První faktor je, že arabská moc na Blízkém východě se nachází ve stavu nevyhnutelného poklesu. Na vzestupu jsou ale Írán a Turecko. Obě země se budou stávat stále důležitějšími hráči. USA dělají, co mohou, aby mohly zredukovat svoje vojenské angažmá v regionu.

Tyto změny vytvořily strategické aliance mezi Izraelem a blokem konzervativních arabských států včetně Egypta a většiny států v Perském zálivu. Toto spojení podtrhlo koberec pod Mahmúdem Abbásem a palestinskou autonomií a zatlačilo Hamás a další radikální skupiny v palestinském hnutí do náruče Íránu.

Írán a Turecko nahradily arabský svět jako nejdůležitější spojenci palestinské rezistence. Současný konflikt v Gaze je kromě jiného náhradní (proxy) válkou mezi Izraelem a Íránem. Raketová nálož Hamásu pomáhá Íránu odhadnout, zda více než 100 tisíc raket, kterými disponuje Íránem řízený Hizballáh v Libanonu, překoná slavnou izraelskou protiraketovou železnou kopuli. Současný konflikt má také pro Írán otestovat, zda izraelské protiakce v Gaze povedou k tomu, že rozzlobené arabské veřejné mínění přinutí arabské vlády k tomu, že zruší či alespoň omezí svoji protiíránskou alianci s Izraelem.

Odpovědí je energetika

Mezitím se ukazuje, že páka Washingtonu na celý region je už menší, než bývala. Minimálně od debaklu v libyjském Benghází v roce 2012 by mělo být každému jasné, že hlavním cílem americké politiky je omezit svůj otisk na Blízkém východě. A je to cíl, který překlenuje už tři americké prezidenty a jejich administrativy.

Právě obava z klesající hodnoty a významu aliance s USA – spíše než diplomatická genialita a píle Trumpova zetě Jareda Kushnera – vedla arabské státy a Izrael k tomu, že podpořily tzv. Abrahámovy dohody. Navíc v poslední době USA poskytují méně technologické a finanční pomoci přímo izraelskému státu a izraelským firmám a více se preferují firmy americké. K tomu se Izrael důvodně obává toho, že Amerika bude provádět za Bidenova vládnutí velké škrty ve výdajích na obranu.

Stále méně Palestinců věří tomu, že USA mohou nebo chtějí přinutit Izrael k tomu, aby Palestincům více ustoupil a stáhnul se z některých osídlení a osad. Stoletý konflikt mezi Izraelci a Palestinci bude dále pokračovat.

Dodejme, že pokles amerického angažmá v regionu souvisí především s energetikou. USA jsou dnes největším producentem ropy a plynu na světě a přímá materiální závislost na Blízkém východě už v tomto směru neexistuje. Trump a Kushner ale dokázali, že vliv nejde měřit pouze penězi. Když je diplomacie chytrá, jasná a přesvědčivá, může nést ovoce i bez velkého finančního angažmá. Třeba se Amerika k jasné diplomatické podpoře arabsko-izraelských aliancí časem v jiné politické konstelaci ještě vrátí. Zatím se musí říkat, že vše, co pochází od Trumpa, je zlé a špatné. To je bohužel také podstatný faktor v této konkrétní krizi.

Autor je předsedou správní rady IPPS - Institut pro politiku a společnost.