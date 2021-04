MACHÁČEK: Amerika je zpět. V Kábulu ne

Amerika je zpět, prohlásil před pár týdny americký prezident Joe Biden. Jenže z Afghánistánu Amerika bude pryč. Čína a Rusko budou nyní Ameriku testovat. Je o tom přesvědčen komentátor Financial Times Gideon Rachman.

Dvacet let trvající americká vojenská přítomnost má skončit symbolicky letos 11. září. Svět se bude tázat, jestli tu nevzniká propast mezi tím, že Amerika veřejně oznamuje opětovné angažmá ve světě, a realitou toho, že se ve skutečnosti stahuje. Biden nesouhlasí – v Afghánistánu dosáhla svých cílů v boji s terorismem a musí se soustředit „na bitvy příštích dvaceti let, nikoli na bitvy minulých dvaceti let“.



Potíž je v tom, že mimo Ameriku bude americké stažení z Afghánistánu vnímáno jako slabost srovnatelná s Vietnamem. Nakonec padne Kábul do rukou Talibanu podobně jako padl Saigon do rukou Severního Vietnamu v roce 1975.

Podpora, která nezavazuje

V posledních týdnech shromáždil Kreml uvnitř a vně Ukrajiny více jednotek než kdykoli před rokem 2014, kdy Rusko obsadilo Krym. A minulý týden zase Čína poslala rekordní počet vojenských letadel do blízkosti Tchaj-wanu. Čína i Rusko napínají válečné svaly a používají konfrontační válečnou rétoriku. Ale ani Biden se nedrží zrovna zpátky. Putina nazval „zabijákem“ a zacházení čínské vlády s Ujgury nazval genocidou.

Amerika také spustila sankce vůči Rusku, některým čínským představitelům a uvolnila možnosti pro americké úředníky stýkat se s tchajwanskými představiteli.

Strategická situace v Evropě i v Asii je v některých ohledech podobná. USA vyjadřují silnou podporu Tchaj-wanu i Ukrajině, ale ani jedna ze zemí nedisponuje explicitní americkou bezpečnostní garancí. Ve vztahu k Tchaj-wanu se USA spoléhají na politiku strategické nejednoznačnosti. Čína má rozumět tomu, že je tu silná pravděpodobnost, že Amerika Tchaj-wan bránit bude, ale není tu jasný slib.

Stejně tak Amerika nikdy neřekla, co by dělala, kdyby Rusko zahájilo plnohodnotnou ofenzivu na Ukrajině. I když jsou Tchaj-wan a Ukrajina od sebe vzdáleny tisíce kilometrů a antagonismus se týká jiných hráčů, člověk se nevyhne pocitu, že obě kauzy jsou spojeny. Moskva i Peking budou pečlivě studovat, co se bude dít a jaká bude americká reakce, kdyby ke konfliktu došlo. Bývalý americký velvyslanec u NATO Ivo Daalder říká, že USA by měly mít jasnější strategické cíle – co udělají, když Rusko napadne Ukrajinu a Čína Tchaj-wan.

Názory v samotné Americe se liší: někdo je přesvědčen, že USA mají poskytnout Tchaj-wanu jasné garance a Ukrajinu pozvat do NATO. Peking i Moskvu by to zastrašilo, snížilo by se riziko náhodného a špatně odhadnutého útoku. Jiní jsou přesvědčeni, že by to narušilo status quo a Rusko i Čína by se cítily povinné na to reagovat.

Samozřejmě že by pro Ameriku bylo velmi obtížné reagovat na útoky na Tchaj-wan a Ukrajinu, kdyby k nim došlo simultánně. Někteří západní stratégové jsou dokonce přesvědčeni, že Peking a Moskva svoje akce koordinují. Svědčí prý o tom vysoká frekvence schůzek čínských a ruských představitelů na vysoké úrovni a otevřený odpor obou zemí ke světovém pořádku řízenému Západem. Rusko uvěznilo Navalného, a kdyby došlo k tomu, že zemře, odstartovalo by to velké protesty. Nějaká malá válka, která odvrátí pozornost, se Putinovi může hodit.

Čínská komunistická strana zase bude letos slavit sto let od založení, čínský prezident by si to výročí možná rád osladil sjednocením s Tchaj-wanem. Krom toho je čínská vláda hluboce přesvědčena, že USA se nacházejí ve stavu hlubokého a terminálního úpadku.

Možná v Číně opravdu věří tomu, že se Amerika nebude kvůli nějakému Tchaj-wanu nakonec angažovat. Ale i nejsebevědomější a nejostřejší nacionalističtí jestřábi v Moskvě či v Pekingu si asi uvědomují, jaká jsou rizika spojená s otevřenou a přímou konfrontací na Tchaj-wanu či na Ukrajině. Manévrování v šedé zóně je jedna věc, otevřená agrese či otevřený konflikt je věc druhá. Navíc jak se Amerika objevila právě v Afghánistánu, je mnohem snazší začít válku než mít kontrolu nad tím, jak to nakonec dopadne.

Záleží na prioritách

Tolik Gideon Rachman. Dodejme jen, že americká domácí a zahraniční politika spolu souvisí mnohem více, než si možná sami Američané přiznávají. Amerika, která sama o sobě tvrdí – a říká to i prezident Joe Biden –, že je zemí systémového rasismu, si nikdy žádný respekt Číny nezíská. Země systémového rasismu – to přece implikuje, že jste špatná země. Naopak toho Čína bude důsledně a pečlivě využívat. Americká síla i americké technologie stále budí respekt, ale americký systém kritizovaný doma z nejvyšších míst nikdy respekt budit nebude.

A pak jsou tu priority. Co stojí výš? Zelená politika a klimatická změna, nebo ochrana světa před agresivními, totalitními a nacionalistickými režimy? Pokud je prioritou boj s klimatickou změnou – a zatažení Číny a Ruska do hry –, tak se podle těchto priorit bude odvíjet i výsledek.

Autor je předsedou správní rady IPPS - Institut pro politiku a společnost.