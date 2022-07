Názor

Ještě než britský premiér Boris Johnson oznámil svou rezignaci, stačil se ještě na summitu G7 vyjádřit k ruskému prezidentu Putinovi. Na setkání s německými médii pravil, že „kdyby byl Putin žena, což on samozřejmě není, ale kdyby byl, tak si opravdu myslím, že by se nepustil do bláznivého machistického podniku, do války, invaze a násilí způsobem, jakým to udělal. Jestli chcete perfektní příklad toxické maskulinity, tak je to to, co Putin dělá na Ukrajině.“