Krize do Evropy přichází, to je jisté, je jen otázka, která to bude. Evropské vlády jsou v pokušení oplotit energetickou krizi (omezit její hloubku a nakažlivost) za cenu fiskální krize. Nebo jinými slovy: v zásadě si politici v Evropě vybírají, jakou krizi budou mít: energetickou, nebo rozpočtovou. Nákladné je samozřejmě obojí.